Equipe nationale : Chaouchi remplace M’bolhi, Djabou de retour

Réagissez

La dernière apparition de Djabou avec les Verts remonte à...

Le nouveau sélectionneur national, Rabah Madjer, a rendu publics, hier, les noms des 23 joueurs convoqués pour le prochain match des Verts, prévu face au Nigeria, le 10 novembre au stade Hamlaoui de Constantine, pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018.

Une liste qui comprend quelques surprises de taille, comme le retour du gardien Faouzi Chaouchi, qui remplace M’bolhi, non convoqué, l’absence de Sofiane Feghouli et le retour du trio Mahrez-Bentaleb-Slimani. Ainsi, les deux joueurs du club anglais de Leicester City, et celui de l’Allemand Schalke 04 ont fait leur retour en sélection.

Ce trio n’avait pas été convoqué lors du dernier match face au Cameroun, disputé le 7 octobre à Yaoundé, et qui s’est terminé sur une défaite des Algériens sur le score de deux buts à zéro. Une «mise à l’écart» survenue après la double défaite face à la Zambie, qui avait scellé le sort de l’équipe nationale en éliminatoires du Mondial 2018.

Si certains avaient évoqué une «sanction» infligée à des joueurs «démotivés» sur le terrain – Zetchi lui-même avait annoncé, au lendemain du match retour face à la Zambie, la mise à l’écart de trois ou quatre joueurs –, l’ancien sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a affirmé que la décision de ne pas les convoquer pour le match face au Cameroun répond à des considérations purement techniques. En fait, leur absence à cette dernière rencontre avait provoqué une forte polémique. Finalement, Madjer a décidé de les rappeler.

Feghouli aurait-il trop parlé ?

Et c’est sans doute fort logiquement, peut-on dire, que le milieu de terrain du club turc de Galatasaray, Sofiane Feghouli, est absent. Après les propos qu’il avait tenus lors d’une conférence de presse au CTN de Sidi Moussa, avant le départ vers le Cameroun, au sujet de la non-convocation du trio cité au-dessus, notamment en affirmant qu’il n’est pas là pour défendre qui que ce soit, puisque personne ne l’avait défendu lors de sa mise à l’écart de la CAN-2017, il était clair que la «cohabitation» avec ses trois ex-coéquipiers était devenue difficile. Sinon, sur le plan du temps de jeu, l’ancien joueur de Westham est un élément titulaire indiscutable avec son nouveau club turc. Feghouli aurait-il trop parlé ?

La même chose peut être dite du gardien M’bolhi, absent également de la liste de Madjer. Le capitaine d’équipe, lui, n’avait pas aussi ménagé ses coéquipiers en déclarant, à l’issue de la rencontre retour face à la Zambie, que «ceux qui ne se donnent pas à 100% n’ont qu’à rester chez eux».

Sauf que pour le cas de M’bolhi, sa non-convocation peut se justifier. Car il n’a que rarement joué des matchs en club ces deux dernières années. Le staff technique a convoqué, pour ce match face au Nigeria et pour la rencontre amicale avec la République centrafricaine, trois gardiens de but, à savoir Faouzi Chaouchi (MC Alger), Chamseddine Rahmani (CS Constantine) et Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad). Le portier du Paradou AC, Toufik Moussaoui, convoqué par Alcaraz lors du dernier stage, est

absent.

C’est bien évidemment le retour d’un Chaouchi, âgé de 32 ans, écarté par le passé par plusieurs sélectionneurs — Saâdane à deux reprises, Halilhodzic et Gourcuff —, dont la dernière apparition avec les Verts remonte à… juin 2010 (il a été convoqué par la suite, notamment en 2012 et 2014, mais sans être aligné), qui constitue une surprise. D’autant plus que celui-ci a des démêlés avec la justice, puisqu’il vient tout juste d’être condamné à six mois de prison ferme pour une agression contre le gardien Belhani commise l’année passée (il était à l’ESS au moment des faits).

8 joueurs locaux présents, dont Djabou

En plus des trois gardiens de but, Chaouchi, Salhi et Rahmani, le staff technique national a fait appel à cinq joueurs de champs évoluant dans le championnat national. Il s’agit des trois défenseurs, Ziti (ESS), Ferhani (JSK) et Abdelaoui (USMA) et des deux milieux de terrain, Benguit (USMA) et Djabou (ESS). De ces cinq joueurs, seul Benguit faisait partie de la liste d’Alcaraz pour le Cameroun. L’actuel staff veut certainement corriger une «injustice» commise à l’encontre de Djabou, l’un des meilleurs éléments du championnat, non convoqué en sélection depuis près de trois ans.

Bounedjah a également été retenu. Certains joueurs, de la dernière liste, à l’image de Rachid Ghezzal (AS Monaco, France), régulièrement convoqués en sélection durant l’année, seront absents. Il faut noter que cette rencontre face au Nigeria s’apparente à un match amical de préparation pour les futurs rendez-vous, notamment les éliminatoires de la CAN-2019. Les Verts disputeront une deuxième rencontre en amical, face à la République centrafricaine, le 14 novembre au stade du 5 Juillet à Alger.

Madjer et ses deux adjoints, Menad et Ighil, profiteront de ces deux rendez-vous pour tenter de «remobiliser» un groupe en proie au doute. A signaler que contrairement à ce qui se disait ça et là, le sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr, a fait appel, dans sa liste des 24 joueurs, à son ossature. Le capitaine Obi Mikel, l’attaquant Ahmed Musa et le milieu de terrain Ogenyi Onazi feront le déplacement en Algérie.