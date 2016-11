Équipe Nationale : Cascade de forfaits avant le Nigeria

Réagissez

Le très attendu choc de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018 de Russie, qui mettra aux prises les Verts aux Green Eagles du Nigeria, samedi prochain à Uyo, ne s’annonce pas sous de bons auspices pour l’Algérie.

Et pour cause, le nouveau sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens, devra faire face à une cascade de forfaits qui risque de compliquer sa tâche pour sa première à la tête des Verts. Ainsi, à moins d’une semaine du décisif match face au Nigeria, le technicien belge devra composer sans plusieurs cadres de l’équipe, dont le forfait pour cause de blessure vient d’être confirmé. Il s’agit de Hillal Soudani (l’avant-centre du Dynamo Zagreb) et Ryad Boudebbouz (Montpellier) officiellement out pour ce rendez-vous, qui seront remplacés par Yacine Benzia (Lille) et Baghdad Bounedjah (Al Sadd).

Deux premiers forfaits qui risquent de ne pas être les derniers avant le déplacement en terre nigériane prévu jeudi prochain, puisque plusieurs autres convoqués ont de fortes chances de rater ce déplacement, ou du moins la confrontation face au Nigeria, toujours pour cause de blessure. C’est le cas de Rachid Ghezzal (Lyon) et Faouzi Ghoulam (Naples) incertains face au Nigeria, qui seront fixés sur leur aptitude à jouer ce match dans les toutes prochaines heures.

A signaler que cette série de défections avait débuté avant même l’entame de la préparation de la sélection au CTN de Sidi Moussa, avec le forfait d’Adam Ounas, le sociétaire des Girondins de Bordeaux, qui a dû faire l’impasse sur sa première convocation parmi les Verts pour cause de blessure. Une défection qui a contraint Leekens à faire appel au buteur d’Anderlecht, Sofiane Hanni. Mehdi Tahrat (Angers) qui ne joue plus avec Angers pour cause de blessure, s’est même vu convoquer avec la sélection pour faire face à la défection de Nasserdine Khoualed (USMA) qui devait figurer dans la liste des 23 joueurs qui devaient faire le déplacement au Nigeria.

Des absences de taille donc pour Leekens — qui a débuté sa mission officiellement dimanche dernier avec l’entame du stage des Verts à Alger — qui le contraindront à trouver des solutions, notamment pour remplacer les cadres, d’autant que plusieurs des éléments qu’il a sous sa coupe ne jouent plus ou rarement en club.