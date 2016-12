Équipe Nationale : Bounedjah brouille les cartes de Leekens

Réagissez

Baghdad Bounedjah

A un mois du coup d’envoi de la CAN-2017 au Gabon, le débat autour de la sélection nationale tourne autour de la liste des 23 joueurs qui prendront part au tournoi final qui s’étalera du 14 janvier au 5 février 2017.

Une liste que le nouveau sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, devra établir incessamment, d’autant plus qu’elle doit être transmise à la Confédération africaine de football (CAF) avant la fin du mois en cours. Une liste de 23 noms qui semble causer quelques soucis au technicien belge, au vu des nombreux prétendants, et qui devra inévitablement sacrifier quelques éléments, peut-être même parmi les habitués des Verts.

Dans ce registre, il faut noter que Leekens a du pain sur la planche, plus particulièrement dans deux compartiments, à savoir l’entrejeu et l’attaque. Le compartiment offensif semble causer quelques soucis au sélectionneur national, non en raison de l’absence d’éléments, mais plutôt par les nombreux prétendants pour un nombre limité de joueurs.

Disposant déjà de deux attaquants de pointe performants, Islem Slimani, meilleur buteur des Verts en activité, et Hilal Soudani, le meilleur buteur des dernières éliminatoires de cette CAN-2017, il faudra aussi compter sur le capitaine d’Anderlecht, Sofiane Hanni, et probablement sur l’autre pensionnaire du championnat belge, dont la procédure de qualification avec l’Algérie auprès de la FIFA a été lancée, en l’occurrence Idriss Saadi sociétaire du KV Courtrai.

Néanmoins, Leekens risque fort probablement de se retrouver dans l’embarras pour ficeler la liste des attaquants qui porteront le maillot national au Gabon, avec un autre prétendant, qui tend à devenir incontournable en raison de ses performances en club actuellement. L’attaquant en question n’est autre que l’ancien Harrachi et pensionnaire de la formation qatarie d’Al Saad, Baghdad Bounedjah.

Convoqué de façon sporadique ces deux dernières années en sélection, sa belle saison avec Al Sadd et ses 15 réalisations en championnat du Qatar en seulement 11 journées disputées, font que l’enfant d’Oran devient incontournable, au point de mériter sa place en raison de ses performances sportives. Une place parmi les 23 qui devrait, selon beaucoup de spécialistes, revenir de droit à Baghdad Bounedjah en raison de sa forme actuelle, et qui n’est pas pour faciliter la tâche à Georges Leekens pour finaliser sa liste, mais qui devra inévitablement faire des choix en attaque, au risque d’en décevoir certains.

Boudebouz forfait

Toujours au sujet de cette liste des 23, Georges Leekens devra se passer des services de Ryad Boudebouz pour cause de blessure. En effet, selon le site du club de Montpellier, Boudebouz se fera opérer demain du ménisque du genou droit et sera indisponible plusieurs semaines. Sachant que la CAN débute dans un mois, tout indique donc que le sociétaire de Montpellier, auteur d’une belle saison avec en Ligue 1 française, fera l’impasse sur la CAN. Une absence qui risque de se faire ressentir au sein des Verts.

Verkempinck nouvel adjoint

Sur un autre registre, le staff technique national a été officiellement renforcé par un nouvel adjoint, choisi par Georges Leekens comme exigé par ce dernier, après la défaite du mois dernier face au Nigeria. Le sélectionneur des Verts, Georges Leekens, a en effet opté pour un de ses compatriotes et ancien collaborateur, Rudi Verkempinck. Ce dernier aurait rallié Alger lundi soir pour entamer sa nouvelle mission, où il sera le premier adjoint de Leekens.