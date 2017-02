Réagissez

Evoluant depuis l’entame de la nouvelle saison en Bundesliga (championnat allemand) au sein de la formation de Shalke 04 à titre de prêt, le jeune milieu de terrain algérien, Nabil Bentaleb, propriété de la formation anglaise de Tottenham, devrait rejoindre définitivement la formation allemande en fin de saison, avec un contrat de trois à quatre ans que lui proposent les responsables de Shalke 04. En effet, la direction de Shalke a officiellement fait part de son souhait de lever l’option d’achat et se dit prête à payer les 19 millions d’euros exigés par Tottenham. Une information confirmée par Christian Heidel, le directeur sportif de Schalke 04 dans une déclaration à la presse locale et reprise, hier, par l’APS. «Nous tenons vraiment à garder Bentaleb en vue de la saison prochaine. C’est un joueur qui s’est imposé au sein de l’équipe. Il est considéré comme l’un des meilleurs transferts du club». Ainsi, en difficulté avec les Spurs la saison dernière, Bentaleb, qui vient de recevoir le trophée du joueur le plus prometteur de la Bundesliga, le ‘‘Rokkie Award’’ retrouve son niveau avec Shalke 04.