Equipe nationale : Au suivant…

Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Milovan Rajevac à peine débarqué, le débat se focalise sur le nom de son successeur au lieu de s’interroger et s’attarder sur cette malédiction de renvoi ou de retrait des sélectionneurs. L’Algérie est en passe d’établir un triste record dans ce domaine. Que de sélectionneurs sont passés à la trappe au cours des deux dernières décennies avant le terme de leur contrat.

Est-ce un problème de choix à l’origine, un mauvais casting toujours renouvelé, à cause de la forte pression, du pouvoir du vestiaire ? Difficile d’envisager des réponses à ces multiples interrogations. Elles seront éludées pour détourner l’opinion. Quoi de mieux qu’évoquer des pistes de potentiels candidats au poste pour éluder le problème.

La recette est brevetée et a fait ses preuves. Pour faire oublier l’épisode Rajevac, il faut vite intoxiquer l’opinion en fuitant des noms. C’est ce qui va se passer dans les prochains jours. Au final, l’heureux élu sera celui que des cercles auront recommandé et qui sera passé un jour par les pays du Golfe.

Les trois derniers sélectionneurs ont tous fait des piges dans ces lointaines contrées où le football est à ses premiers pas et que guident des hommes de réseaux dont les conseils sont bien appréciés. Ils sont déjà en action. Peu d’entraîneurs sérieux avec un CV de qualité plongeront au premier contact.

Les péripéties qui ont entouré la fin de contrat de Vahid Halilhodzic et les conditions (lamentables) de la fin d’exercice de Christian Gourccuf et Milovan Rajevac donneront à réfléchir aux candidats sollicités. La Fédération continuera à travailler dans l’urgence et changer les sélectionneurs comme on change les chaussettes. Si le déroulé du quotidien de l’équipe nationale était mis à l’écran, il n’y aurait pas mieux que le tube de Jacques Brel Au suivant… pour traduire la situation qui perdure depuis des années.