Equipe nationale/Alcaraz : Préparer une séparation à l’amiable

Confiance renouvelée au staff technique au moins jusqu’à la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2018».

C’est en ces termes que la FAF a annoncé le maintien «momentané» du sélectionneur national, Lucas Alcaraz. Celui-ci devra, selon toute vraisemblance, quitter les Verts dans moins de deux mois, juste après le match de la sixième et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018 face au Nigeria.

D’ailleurs, à la veille de la réunion du BF, le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, avait indiqué qu’«un bilan sera établi à la fin des éliminatoires».

Il semble que les autres membres du BF, dont certains ont exprimé apparemment leur vœu de voir l’Espagnol quitter la barre technique, se sont rangés derrière cette option, à savoir attendre jusqu’à la fin des deux prochaines rencontres pour «officialiser» le départ d’Alcaraz. Quant aux modalités, la commission présidée par l’un des deux vice-présidents de la FAF, Bachir Ould Zemirli, chargée de l’organisation de la sélection nationale, mise sur pied avant-hier et composée de Maouche, Medane, Gasmi, Oumamar et Bahloul, devra réfléchir à une solution qui arrangera les deux parties.

Si certains évoquent d’ores et déjà une difficile mission, puisque le coach ibérique dispose d’un contrat qui court jusqu’en 2019 (qualification à la CAN), des membres fédéraux, notamment ceux composant cette commission, affichent une certaine sérénité.

Et pour cause, Alcaraz, qui ne voudrait certainement pas se faire «limoger» une deuxième fois en l’espace de six mois, aura donc tout intérêt à opter pour une séparation à l’amiable. Il faut rappeler que le technicien espagnol avait dépêché, il y a dix jours, son manager accompagné d’une personne spécialiste en la matière pour discuter avec Zetchi. Rien n’a filtré au sujet de la discussion. Néanmoins, après les moult critiques qui ont ciblé Alcaraz après les deux échecs des Verts face à la Zambie, il est clair que toutes les options étaient sur la table. En tout cas, le départ du coach espagnol après les deux matchs restants des éliminatoires du Mondial 2018 semble acquis.