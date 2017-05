Réagissez

Le coach des Verts et les joueurs veulent évoluer au stade...

La sélection nationale de football disputera ses deux matchs du mois de juin au stade Mustapha Tchaker de Blida. C’est ce qu’a indiqué, hier, la Fédération algérienne de football (FAF), sur son site internet.

«En concertation avec les responsables de la Fédération algérienne de football et les joueurs, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a choisi le stade Mustapha Tchaker de Blida pour abriter les deux prochaines rencontres de l’équipe nationale au mois de juin», a signalé l’instance fédérale. Les Verts affronteront en premier la Guinée en match amical, le 6 juin prochain, avant d’affronter le 13 du même mois le Togo, dans une rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN-2019.

Les deux empoignades, qui auront donc lieu durant le mois de Ramadhan, sont prévues à 22h. Pourtant, des informations avaient circulé ces derniers jours à propos d’une volonté des nouveaux responsables fédéraux de faire revenir la sélection au stade du 5 Juillet. La FAF avait indiqué, le 20 avril dernier, que l’Espagnol Alcaraz «était en visite au stade Mustapha Tchaker de Blida et au 5 Juillet d’Alger, les deux stades devant abriter les rencontres de l’équipe nationale du mois de juin».

Finalement, Brahimi et ses coéquipiers semblent ne trouver leurs marques qu’à Blida. Il faut noter, à cet effet, que sur un ensemble de 21 rencontres officielles disputées depuis 2008 au stade Tchaker, l’équipe nationale n’en a perdu aucune. Les Verts ont réalisé 19 victoires contre deux nuls, le premier face à la Tanzanie (1-1), le 3 septembre 2010, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2012 et le second face au Cameroun (1-1), le 9 octobre 2016, pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Le dernier match de la sélection nationale au stade de Blida a eu lieu le 7 janvier dernier, en amical, face à la Mauritanie. Pour dire que «Tchaker» est synonyme de réussite, puisque c’est dans cette enceinte sportive que les Verts ont arraché leur qualification aux Coupes du monde de 2010 et 2014. Cela veut-il dire que les joueurs de l’équipe nationale ne peuvent plus évoluer ailleurs ? Aujourd’hui, le stade du 5 Juillet dispose d’une pelouse de très haute qualité. Le premier match du mois de juin, au moins, aurait pu être programmé dans le stade de la capitale.