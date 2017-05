Equipe nationale : Alcaraz boucle sa tournée européenne

Réagissez

Alcaraz boucle sa tournée en Europe avec sa rencontre avec Brahimi

Le nouveau sélectionneur national des Verts, l’Espagnol Lucas Alcaraz en tournée en Europe depuis la semaine dernière où il a rencontré plusieurs joueurs internationaux a bouclée, hier son périple Européen, avec un dernier déplacement au Portugal, où il a rencontré le sociétaire du FC Porto, qu’il a eu à driver il y’a quelques années à Grenade, en l’occurrence Yacine Brahimi.

Installé à la tête de la sélection au mois d’Avril dernier, le nouveau patron des Verts a donc pris le devant, n’attendant pas son premier regroupement prévu au mois de Juin prochain et les deux joutes face à la Guinée (Amical) et le Togo (Can-2019) pour entamer son travail. Ainsi, après le visionnages des matchs des Verts, mais aussi de ses prochains adversaires en éliminatoires du Mondial-2018 et la CAN-2019, tout en assurant un premier regroupement de l’EN des locaux, le technicien Andalou a pris la peine d’aller à la rencontre des internationaux Algériens évoluant à l’étranger.

Ratissant large durant une semaine, en faisant escale dans six pays (Espagne, Allemagne, Belgique, France, Angleterre et Portugal), Alcaraz qui était accompagné du responsable des équipes nationales, Hakim Meddane a rencontré 19 joueurs. Alcaraz et durant cette tournée ne s’est pas contenté des cadres de l’équipe, puisqu’il a tenu à rencontré des joueurs écarté de la sélection depuis plusieurs mois, à l’image de Zeffane, Belkalem, Tahrat et autre Benzia, et même un élément jamais convoqué jusqu’ici, comme c’est le cas avec Idriss Saâdi. Même Ferhat et Feghouli en froid avec l’ancienne équipe dirigeante de la FAF et écarté de la sélection était au menu du nouveau sélectionneur. Une tournée qui a été l’occasion d’une prise de contact avant le regroupement du mois de Juin, avec comme objectif d’expliquer aux sélectionnable sa méthode de travail.

La liste des 23 au courant de la semaine

La tournée en Europe ainsi bouclée, et le début du stage du mois de Juin et les deux joutes faces à la Guinée et au Togo désormais au porte, le sélectionneur national devra désormais s’atteler à composer la liste des 23 éléments qui seront convoqués pour ces deux rencontre, notamment la plus importance qui demeure celle face au Togo, le 11 Juin à Blida, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN-2019. C’est d’ailleurs l’importance de ce match et le fait qu’il a été nommé tardivement, sans la possibilité de regrouper les Verts bien avant ce rendez-vous, qu’Alcaraz a tenu à se renseigner le maximum possible sur les joueurs et fait le choix de cette tournée en Europe, et à la base desquels il composera sa liste des 23. Une liste que l’Espagnol devra ficeler dans les prochaines heures et qu’il rendra publique avant le week-end. À signaler que pour cela, Lucas Alcaraz se basera sur une liste d’une quarantaine de joueur, en majorité des expatriés pour composer sa première liste.

Le stage débutera en Juin

Si la première priorité d’Alcaraz a été de cerner les joueurs sélectionnable et s’arrêté sur leur état de forme en prévision de la confection de la liste des 23 éléments qui seront convoqué pour le stage du Mois de Juin, Alcaraz qui sera de retour en Algérie, au plus tard en fin de semaine, n’a pas arrêté avec exactitude la date du début de ce premier regroupement. Voulant regrouper la sélection le plutôt possible, surtout que les différents championnats en Europe seront clos cette semaine, le technicien Espagnol devra régler le sujet cette semaine, à son retour à Alger.

Il devra d’ailleurs se réunir avec le nouveau patron de la FAF et arrêter la dernière modalité de ce stage, qui vraisemblablement devrait débuter le 1er ou au plus tard le 2 Juin. Le technicien aura ainsi les joueurs à sa disposition prés d’une semaine avant la joute amicale du 6 juin prochain face à la Guinée, et dix jours avant la joute officielle du Togo. Un assez large temps pour mieux connaître les joueurs et bien composer son onze de départ pour réussir une bonne entame dans les éliminatoires de la CAN et surtout son baptême du feu avec les Verts.