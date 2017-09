Equipe Nationale : Alcaraz aujourd’hui à Alger

Réagissez

En prévision de la prochaine sortie de la sélection, le staff technique des Verts a repris du service, hier, avec les deux adjoints de Lucas Alcaraz, qui se sont mis au travail en attendant l’arrivée de l’ex-coach de Grenade, aujourd’hui à Alger.

Après quelques jours de repos passés en Espagne au lendemain de la défaite concédée il y a une dizaine de jours à Constantine face à la Zambie, le staff des Verts reprend du service pour préparer la sortie de la sélection, appelée à se déplacer à Yaoundé (Cameroun), le 7 octobre prochain, pour y affronter les Lions Indomptables en match de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Un match sans enjeu véritable pour les Verts certes, puisque éliminés de la course, mais qui sera l’occasion pour Alcaraz et ses adjoints de préparer la relève et de corriger les graves lacunes ayant conduit l’Algérie à une sortie prématurée de ces éliminatoires pour le Mondial.

C’est donc à cet effet que les deux adjoints, Jesus Canadas et Miguel Angel Campos, ont déjà entamé la prospection en prévision du prochain regroupement des Verts, en assistant hier aux rencontres de championnat OM-USMH et JSK-PAC, en attendant qu’Alcaraz prenne les choses en main à partir d’aujourd’hui.