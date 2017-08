Réagissez

Les joueurs de l’équipe nationale A’, en stage au Centre technique national de Sidi Moussa, depuis dimanche dernier, pour préparer la double confrontation face à la Libye, qualificative pour le CHAN (Championnat africain des nations), ont disputé, hier matin, un deuxième match d’application, après celui de mardi soir. Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, voudrait profiter de ce rendez-vous pour mieux connaître ses éléments.

Ces derniers seront libérés demain pour se reposer. Ils devraient reprendre les entraînements lundi prochain, deux jours avant le départ pour Constantine. Il faut rappeler que le match aller face à la Libye est prévu le 12 août au stade Hamlaoui. La manche retour devrait, quant à elle, se jouer le 18 août à Sfax, en Tunisie. Alcaraz a convoqué 29 éléments pour ce stage.

Le défenseur Youcef Attal (Paradou AC) n’est plus concerné par ce challenge, vu qu’il vient de signer un contrat (prêt) avec le club belge de Courtrai. En plus de celui-ci, il y a de fortes chances que le sélectionneur fasse l’impasse sur un autre joueur, en l’occurrence l’attaquant Meziane Zeroual de l’O Médéa, qui s’est blessé durant le match d’application hier matin. Mais Alcaraz, qui va animer aujourd’hui une conférence de presse, dispose encore du temps nécessaire pour préparer un onze compétitif. D’autant plus que l’adversaire ne donne pas l’impression d’être un foudre de guerre. D’ailleurs, la sélection libyenne, qui se prépare en Tunisie, s’est inclinée, avant-hier, en amical, face au club libyen d’Abi Ashhar sur le score de deux buts à zéro.

Sur le plan organisationnel, tout semble fin prêt pour ce rendez-vous continental. La Faf affirme, après avoir dépêché hier une délégation d’inspection au stade Hamlaoui de Constantine, composée de Djahid Zefizef, vice-président de la FAF et président de le commission finances, Hakim Medane, coordinateur des sélections nationales, et Mohamed Saâd, secrétaire général de la FAF, avoir «constaté de grandes avancées dans la préparation du séjour des délégations et du match après les remarques et réserves faites lors des précédentes visites» des représentants de la FAF. A signaler que le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera directement à la phase finale du CHAN, dont la prochaine édition est prévue en 2018 au Kenya. L’Algérie n’a pris part qu’à la deuxième édition de ce Championnat en 2011.