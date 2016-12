Epoustouflant

Réagissez



Stade du 24 Février (Sidi Bel Abbès)

Arbitres : Brahmi, Chabala, Chemsou

Averts : Khali, Balegh, Toual (USMBA) - Abdelaoui (USMA)

USMBA : Toual, Yaghni, Cherifi, Khali (Bachiri ), Benabderahmane, Sidhoum, Balegh, El Amali (Labani), Kourbia, Bougulmouna (Belhoucini), Bounoua

Entr : Cherif El Ouazzani

USMA : Zemamouche, Abdelaoui, Benyahia, Chafai, Beldjilali, Andria (Sayoud), Hamar (Meziane), Koudri (Benmoussa), Benkhamassa, Benguit, Daflou

Entr : Paul Put

Au bout d’une rencontre pleine de suspense, l’USM Bel Abbès s’est qualifiée, hier, aux quarts de finale de la Coupe d’Algérie en éliminant l’USM Alger aux tirs au but (5-4). Il a fallu attendre la deuxième série des tirs au but et le coup raté de Beldjilali pour départager les deux formations, qui se sont donné à fond durant 120 minutes de jeu.

La confrontation a démarré timidement avec très peu d’occasions de part et d’autres. Après la pause, les deux équipes ont continué à jouer avec la même intensité, en prenant davantage de risques qu’en première mi-temps. Au final, les coéquipiers d’El Amali parviennent à arracher une qualification difficile, mais amplement méritée.