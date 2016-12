Réagissez

Avoir débuté mercredi en match officiel et marqué avec le Real Madrid est «un rêve», a déclaré Enzo Zidane, fils de Zinédine, buteur et auteur d’une première apparition réussie sous le maillot merengue contre la Cultural Leonesa (D3) en Coupe du Roi (6-1).

«Débuter avec le Real Madrid et marquer un but est un rêve et je suis très content que cela se soit produit au Bernabeu et avec une victoire au bout», a dit l’aîné des fils Zidane (21 ans) au micro de la chaîne du club. Entré après la pause pour ses premiers pas en compétition avec l’équipe première, Enzo Zidane n’a mis que 18 minutes pour faire le bonheur du stade Santiago Bernabeu et de son entraîneur de père : il a marqué d’une frappe croisée du droit qui a pris le gardien à contre-pied (63e) et le Real s’est facilement qualifié pour les huitièmes de finale. «Cela a été une très belle soirée. Il fallait attendre mon heure et elle est arrivée.

Mais ce n’est que le début, il faut continuer à travailler pour obtenir d’autres opportunités et aider l’équipe», a ajouté le jeune milieu offensif, qui évolue habituellement avec le Real Madrid Castilla, réserve du club merengue. Enzo Zidane, qui s’était longuement échauffé à la pause aux côtés de Raphaël Varane, a souligné l’excellent accueil qu’il a reçu au sein du vestiaire du Real, malgré un patronyme si lourd à porter.

«L’équipe a été géniale avec moi et avec les autres joueurs» de la réserve, a raconté le milieu offensif. «On ne cesse d’apprendre rien qu’en regardant les meilleurs du monde. En plus, il y a une ambiance exceptionnelle, on t’accueille, on te donne des conseils et on t’aide en permanence. C’est très important pour qu’un joueur comme moi puisse prendre du plaisir avec eux», a-t-il conclu.