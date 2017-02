Réagissez

Les trois représentants algériens en compétitions africaines des clubs n’ont pas fait sensation pour leur entrée en lice au tour préliminaire. Aucune équipe n’a réussi à gagner.

La JS Saoura, qui participe pour la première fois de son histoire à la Ligue des champions, s’est contentée d’un match nul à domicile et devant son public présent en masse. Les camarades de Djallit, visiblement sous pression à cause du manque d’expérience, n’ont pu se défaire du représentant nigérian d’Enugu Rangers (1-1), ce qui rend sa mission au match retour plus difficile, surtout lorsqu’on sait que l’adversaire dispose d’une bonne organisation sur le terrain.

La JS Kabylie, engagée en coupe de la CAF, a fait pire. Face à un inconnu au bataillon, Breweries (Liberia) en l’occurrence, les Canaris ont chuté lourdement par 3 à 0. Un score difficile à remonter, notamment avec la méforme affichée par les Kabyles en championnat. Le président Hannachi qui a engagé un nouvel entraîneur, Rahmouni en l’occurrence, a affirmé que la lutte pour le maintien reste l’objectif premier du club, même si les joueurs vont tenter de renverser la situation dimanche prochain à Tizi Ouzou (18h).

Enfin, le MCA, l’autre club engagé en Coupe de la CAF, aura réussi la meilleure opération. Battus par 2 à 1, les poulains de Mouassa peuvent remonter le handicap d’un but au match retour. Le Mouloudia d’Alger s’est créé plusieurs occasions, mais n’en a concrétisé qu’une seule, signée Seguer. La sortie du MCA a été néanmoins entachée par un incident entre l’entraîneur et le joueur Mokdad qui a refusé d’être remplacé en cours de jeu. Le président du club, Omar Ghrib, informé de la situation, a pris les devants en écartant le joueur avant le retour de l’équipe au pays.