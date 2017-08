Réagissez

Amine Belferar, premier Algérien à entrer en lice dans ces...

La 16e édition des Championnats du monde d’athlétisme débutera demain (18h) sur la piste du stade olympique de Londres, qui a abrité les Jeux olympiques 2016.

A l’occasion de la première journée, l’Algérie sera présente avec 8 athlètes seulement (6 hommes et 2 dames). C’est la plus faible sélection dans l’histoire de la participation algérienne aux Mondiaux d’athlétisme.

Outre ce faible nombre d’athlètes algériens, les chances d’une place sur le podium seront très minimes. Le décathlonien Larbi Bourrada, qui s’est blessé à la cheville lors du récent championnat d’Algérie d’athlétisme, rejoindra ses camarades à Londres le 8 août, directement de Quimper (France).

La 2e journée prévue après-demain verra l’entrée en lice de l’athlète Mohamed Amine Belferar sur le 800 m. Ce dernier demi-finaliste du 800 m aux JO-2016, auteur cette saison de la 43e performance de l’année (1’44’’44), et qui retrouve la piste de Londres, est déterminé à honorer sa seconde participation aux Mondiaux après celle de Moscou 2013.

A ce titre, son entraîneur Amar Benida estime que la course au titre est ouverte. «Tous les 48 athlètes qualifiés peuvent aspirer à jouer les premiers rôles. Belferar est en mesure de faire mieux par rapport à la place de demi-finaliste aux JO de Rio. Je ne me réfère pas au classement mondial», nous a déclaré hier Benida.

Après l’entrée de Belferar, ce sera au tour de Abdelmalik Lahoulou (400 m haies), Bilal Tabti, Hicham Bouchicha (3000 m steeple), Kenza Dahmani (marathon) qui entreront en scène dimanche (3e journée). Parmi ces athlètes, Lahoulou vise la finale, bien qu’il n’ait pas amélioré cette saison son record personnel sur le 400 m haies (48’’64).

L’entraîneur Sid Ali Sabour reste optimiste, même si la préparation de son athlète a été perturbée, en juin dernier, pour cause de blessure. «A part les conditions climatiques difficiles, tout se passe bien. Lahoulou revient à son niveau où il avait signé 49’’34 au cours du dernier Championnat arabe. Une performance rassurante surtout après sa blessure», affirme Sabour.

Dib arrivera le dernier jour du congrès…

Le président de la Fédération d’athlétisme, Abdelhakim Dib, et le secrétaire général de la FAA, Arezki Azzaoune, qui devaient assister au Congrès de l’IAAF qui a débuté avant-hier, à Londres, arriveront aujourd’hui dans la capitale britannique, soit le jour de la clôture du congrès organisé la veille des Championnats du monde d’athlétisme. Selon nos informations, Dib et Azzaoune auraient eu un problème de visa, alors que le Congrès était programmé depuis plus d’une année par l’IAAF. La délégation algérienne, qui est à pied d’œuvre à Londres depuis dimanche dernier, a obtenu le visa d’entrée pour la Grande-Bretagne le plus normalement du monde.

Pour rappel, la FAA avait justifié le changement du délai de la réalisation des minima pour le 18 juillet au lieu de la date fixée par l’IAAF le 23 juillet en raison du rendez-vous pris avec les services consulaires britanniques pour le 20 juillet dernier.