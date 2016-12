Réagissez

Pour les bons et loyaux services, le directeur de l’Ecole nationale des sports olympiques (ENSO) de Sétif, un modèle en matière de gestion, a été «remercié».

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, auquel on a caché certaines vérités, s’empresse à démettre une compétence dont l’unique tort est d’avoir tenu tête au cartel à l’origine du mal gangrenant le sport à Sétif, où des voix s’élèvent contre cette mesure s’apparentant à de l’injustice.

«Le ministère, qui n’a pas jugé utile de mettre un terme aux frasques et scandales des véritables sources (connus de tous) du mal du sport sétifien, limoge injustement le directeur d’une école connue et reconnue par les sportifs des quatre coins du pays. Il ne faut pas avoir peur des mots : la maffia du sport à Sétif est derrière cette mesure.

Celle-ci va tôt au tard déstabiliser l’institution qui n’a pas été créée pour le sport du dimanche», diront des cadres du secteur qui continue à broyer du noir. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le ministre va confier la gestion d’une aussi grande structure au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya (DJS).

En plus de son énorme plan de charge, ce dernier doit en outre diriger l’institution précitée et l’école régionale de Biskra. En procédant de la sorte, El Hadi Ould Ali veut transformer un établissement créé par le décret n° 9-15 du 11 janvier 2009 fixant les conditions, d’organisation et de fonctionnement des écoles nationales et régionales spécialisées en un petit service de la DJS où de gros «dossiers» ont été mis au frigo, au grand dam de milliers de sportifs de la wilaya.

Mieux encore, le premier responsable du secteur n’a même pas pris la peine de notifier à l’intéressé sa fin de fonction et de motiver un lynchage ne disant pas son nom. Par le commérage et la calomnie, ce cercle n’a pas admis la réussite de l’ENSO, très sollicitée par les fédérations sportives et les clubs professionnels mis dans d’excellentes conditions de travail.

A noter qu’avant son départ à Oman, l’équipe nationale militaire, qui a peaufiné sa préparation à l’ENSO du 4 au 8 décembre 2016, n’a manqué de rien. Les résultats réalisés par cette institution publique dont l’aura augmente de jour en jour dérangent certains cercles qui devront un jour ou l’autre rendre des comptes à propos des graves «malfaçons» visibles ici et là. Bref, les titanesques efforts consentis par le staff et les travailleurs de l’ENSO ont été, le moins qu’on puisse dire, démolis.

«Pour arriver à leurs fins, les forces du mal qui ne reculent devant rien ont réussi à induire en erreur les responsables à différents niveaux. Pour avoir une idée précise et mesurer l’ampleur des dégâts causés par ces comploteurs de l’ombre, on invite le nouveau wali à effectuer des visites inopinées dans les structures sportives de la ville», précisent nos interlocuteurs qui n’ont pas l’intention de se taire.