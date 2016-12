Réagissez

La Fédération algérienne de football (FAF) a arrêté les modalités d’accession et de rétrogradation pour la saison 2017-2018, communiquées aux ligues.

Le document précise «les clubs non engagés lors de la saison 2016-2017 en Régionale 1 et 2 sont autorisés, à titre très exceptionnel, à s’engager à la Division correspondante». C’est-à-dire qu’un club de ces deux Divisions citées, qui n’a pas participé au championnat de la saison en cours (2016-2017) pour quel motif que ce soit, va retrouver sa place et sa division comme s’il n’a pas été en non-activité. Cette décision est une transgression des articles 8 et 63 du règlement des championnats de football amateur. Le premier (article 8 - club en non-activité) précise que «tout club qui ne se conforme pas aux articles 6 et 7 ou s’il est déclaré en forfait général est considéré comme club en non-activité».

Le second (article 63, alinéa 2 - le forfait général) indique que «le forfait général d’un club entraîne le retrait de la compétition de l’équipe seniors et la rétrogradation en division pré-honneur (wilaya)». Le bureau fédéral, qui a prononcé cette mesure au lendemain de sa réunion à Saïda, n’a pas le droit de prononcer une telle décision qui viole les principes réglementaires sur lesquels repose tout l’édifice réglementaire. En pareil cas, le bureau fédéral aurait dû recourir à l’assemblée générale seul organe souverain capable de se prononcer sur de telles questions.De toute façon, le bureau fédéral n’est pas à sa première violation des règlements des championnats de football amateur. Pourquoi cette faveur faite uniquement aux Divisions régionales 1 et 2 et qui n’a pas été étendue à l’ensemble de la pyramide du football amateur ? Le bureau fédéral devrait cesser d’agir à sa guise et revenir à la souveraineté de l’assemblée générale dépouillée de tous ses droits et qui, malheureusement, ne souffle mot. C’est ce genre de comportements et de conduites qui fait le lit des dérives.