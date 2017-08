EN : Une première pour Adam Ounas

Réagissez

Le milieu offensif Adam Ounas sera convoqué pour la double confrontation Algérie-Zambie pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018, apprend-on de source proche de la Fédération algérienne de football (FAF).

L’ancien meneur de jeu bordelais, qui a opté cet été pour Naples (serie A, Italie), a reçu une convocation pour effectuer son baptême du feu avec les Verts, une année après avoir décidé de porter les couleurs nationales. En effet, Adam Ounas (19 ans) a été sélectionné une première fois par l’ancien sélectionneur national, Georges Leekens, pour le match face au Nigeria, mais il a dû déclarer forfait pour cause de blessure avant d’être écarté de la liste des joueurs ayant pris part à la CAN-2017 pour manque de compétitions à cause d’une suspension en Ligue 1 française. La venue d’Adam Ounas en sélection va sans doute donner un plus à l’équipe qui a besoin de tous ses atouts pour espérer réussir le meilleur résultat possible face à la Zambie, ultime chance des camarades de Slimani dans la course pour le Mondial 2018 en Russie.

Le nouveau sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, aurait opté pour une liste élargie, composée d’une trentaine de joueurs, dont 23 évoluant à l’étranger, ajoute notre source.

L’ancien attaquant de l’USMA, Zineddine Ferhat, actuellement au Havre (France), a également reçu une convocation pour cette double confrontation. A rappeler que le match aller aura lieu le 2 septembre à Lusaka, et la manche retour trois jours plus tard au stade Hamlaoui de Constantine.