En stage en Tunisie : Le Nasria en quête d’un 3e match amical

Le NA Hussein Dey, qui se prépare à Gammarth en prévision de son match de coupe d’Algérie face à l’USM Bel Abbès, envisage de disputer un troisième match amical face à l’Etoile du Sahel, annonce une source proche du club des Sang et Or. Ainsi, après le premier match disputé mercredi dernier face au CA Bizerte qui s’est soldé par la victoire des Algérois (2-1) grâce à un doublé de Hichem Mokhtar, l’équipe disputera aujourd’hui un deuxième match contre le Club Africain. En attendant la concrétisation de ce troisième rendez-vous, le Nasria poursuit sa préparation dans de bonnes conditions, selon la même source. Le défenseur central Herrida qui souffre d’une blessure, contractée face à l’O Médéa, poursuit sa préparation en solo en attendant son rétablissement total en prévision du match de coupe d’Algérie. L’attaquant Ardji et le milieu de terrain Bendebka devaient rejoindre le groupe hier. Les deux joueurs étaient retenus respectivement en équipe nationale militaire et la sélection nationale des locaux.