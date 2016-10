EN : plusieurs joueurs réclament la tête de Rajevac

Réagissez

L'entraîneur des Verts Milovan Rajevac.

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, se réunira mardi après-midi avec l'entraîneur national, Milovan Rajevac, pour trancher l'avenir de ce dernier aux commandes techniques des Verts, a appris l'APS auprès de l'instance footballistique nationale.

Cette réunion a été décidée après la montée au créneau de plusieurs joueurs des Verts réclamant le départ du technicien serbe, à qui ils ont imputé la responsabilité du nul concédé à domicile contre le Cameroun (1-1), dimanche dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de 2018 en Russie, précise la même source.



Rajevac dirigeait, pour l'occasion, la sélection algérienne pour la deuxième fois. Il avait fait un baptême du feu réussi avec les Verts en étrillant le Lesotho (6-0) à Blida début septembre pour le compte de la sixième et dernière journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2017).



L'ancien sélectionneur du Ghana a été désigné en juin dernier à la tête du ''Club Algérie'' en remplacement du Français Christian Gourcuff, dont le contrat a été résilié fin mars. Pour son 21e match officiel à Blida, l'Algérie a concédé seulement son deuxième nul. Son premier semi-échec dans ce stade remonte à septembre 2010 face à la Tanzanie (1-1) en match comptant pour les éliminatoires de la CAN-2012. Ce résultat avait coûté sa place à l'entraîneur national de l'époque Rabah Saâdane.



Rajevac pourrait connaître le même sort, prédise-t-on de même source, "surtout qu'entre lui et les joueurs la cassure s'est bel et bien produite".

La sélection algérienne rendra visite à son homologue nigériane le 12 novembre prochain, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires du Mondial-2018.