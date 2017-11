EN olympique : Deux stages au mois de novembre

Réagissez

La sélection nationale olympique de football va être relancée dans quelques jours. A l’issue de la réunion tenue, avant-hier, avec le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Boualem Charef, directeur des équipes nationales, a présenté «le programme de travail des différentes sélections de jeunes pour les prochains mois». Et bien évidemment, l’équipe olympique est une priorité. A cet effet, une «sélection élargie» entrera en stage au Centre technique national de Sidi Moussa, dès la semaine prochaine (du 18 au 22 novembre). Un deuxième regroupement a été programmé par Charef juste après (du 25 au 29 novembre).

A noter que l’objectif assigné à cette équipe est la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo (Japon) de 2020. Auparavant, les joueurs sélectionnés devront disputer les Jeux méditerranéens de Tarragone, prévus l’été prochain, et le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), qui aura lieu en décembre 2018 en Egypte.

A rappeler que l’Algérie n’a pris part qu’à deux reprises au tournoi de football des JO (1980 et 2016). Lors de l’édition de Rio (2016), les Verts, sous la houlette du Suisse Pierre-André Schürmann, se sont faits éliminer dès le premier tour après deux défaites respectivement face au Honduras (3-2) et l’Argentine (2-1) et un nul face au Portugal (1-1). Boualem Charef a présenté également au président de la FAF le programme des autres sélections, les U20 et U17, qui auront comme objectif la qualification aux Coupes d’Afrique des nations de ces catégories, prévues en 2019, et les U15 qui prendront part au tournoi de football des Jeux africains de la jeunesse qui auront lieu à Oran durant l’été 2018.