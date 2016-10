Réagissez

La Fédération algérienne de football (FAF) aime cultiver le culte du secret dans tout ce qui touche aux segments qu’elle estime sensibles, à savoir le choix des sélectionneurs et leurs émoluments.

Cela s’est de nouveau confirmé ces derniers temps à l’occasion des contacts établis avec des entraîneurs étrangers pour succéder au Serbe Milovan Rajevac. Au lieu de communiquer à travers son site officiel sur le sujet qui intéresse les médias et l’opinion publique, elle préfère confier cette mission à un membre du bureau fédéral, proche du président de la Fédération, qui distille avec parcimonie et partialité ses «scoops» à destination de clients bien précis.

Le préposé à cette tâche, baptisé à tour de rôle «source proche de la fédération», «source crédible»… est derrière toutes les informations «exclusives» et «importantes» publiées à longueur d’année sur l’équipe nationale. A force de livrer la même information au même groupe de confrères, il s’est exposé. Lorsque des journalistes l’évoquent, ils disent «c’est notre rédacteur en chef». Cette activité parallèle d’un membre du bureau fédéral s’inscrit en droite ligne du culte du secret et de la rétention d’informations que la fédération pratique dans certaines situations. Le rédacteur en chef de service s’acquitte bien des missions qui lui sont confiées par sa hiérarchie. C’est le rédacteur en chef qui a ébruité des informations sur l’identité des coachs contactés ainsi que le contenu des discussions. C’est toujours lui qui a indiqué que Marc Wilmots rendra sa réponse lundi (aujourd’hui).

Ce fonctionnement est absurde. Au lieu d’informer l’opinion via le site officiel de la FAF ou à travers des communiqués, la Fédération et le rédacteur en chef préfèrent recourir à la méthode du off pour faire passer des messages. Alors que la presse algérienne a cité une poignée de noms d’entraîneurs, dévoilé quelques détails des discussions que le président a eues avec ces entraîneurs, la Fédération a préféré se murer dans le silence pour laisser la voie ouverte au rédacteur en chef pour s’adonner à son exercice préféré. Chuchoter des informations à des confrères triés sur le volet. Aujourd’hui, tout le monde est suspendu à ses biscuits. Wilmots a été gourmand, Courbis tient la corde… c’est encore lui. Il est temps de le recadrer. La manipulation n’est pas très loin. C’est ce qui est recherché peut-être à travers le maintien de ce mode de fonctionnement de la communication de la Fédération.