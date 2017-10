Réagissez

Le nouveau directeur des équipes nationales (DEN), Boualem Charef, a entamé les contacts pour la désignation de ses collaborateurs pour les différentes catégories jeunes.

Charef est à la recherche de techniciens dont le profil répond aux critères de compétences en matière de formation et de prospection, mais aussi et surtout des entraîneurs qui ont la même philosophie et méthode de travail que le nouveau DEN. L’objectif est évidemment de bâtir des sélections jeunes représentatives et présentes dans les différentes échéances continentales et internationales. Selon une source proche de la FAF, Charef aurait sollicité les services de l’entraîneur de l’ASM Oran, Salem Laoufi, pour intégrer son staff technique. Ce dernier a confirmé les contacts dans une déclaration à l’APS, et se dit très honoré par l’offre, mais affirme qu’il compte aller jusqu’au bout du contrat le liant avec l’équipe de M’dina J’dida qu’il a rejoint cet été. Les contacts toucheront toutes les catégories, y compris l’équipe olympique et la sélection des U20, sachant que les sélectionneurs de ces deux catégories, à savoir Ameur Chafik et Abdelkrim Benaouda, ont été appelés à d’autres fonctions. En effet, les deux hommes ont été désignés comme adjoints du DTN, Rabah Saâdane.