EN des locaux : Délit d’initié de la FAF ?

La Fédération algérienne de football (FAF) a publié, il y a quelques jours, sur son site officiel, un appel à candidature pour le recrutement d’un nouveau sélectionneur algérien pour l’équipe nationale des locaux, plus communément appelé l’EN A’. Un appel à candidature qui a fait l’objet d’un placard publicitaire dans la presse nationale, et plus précisément sur le quotidien El Watan dans son édition d’hier. Quoi de plus normal pour une fédération d’user des médias pour diffuser au maximum son appel à candidature.`

Le hic, c’est que l’appel à candidature de la FAF est diffusé alors que les responsables de l’instance, qui chapeaute le football national, auraient déjà fait leur choix il y a quelques jours. Un choix qui aurait été porté sur l’actuel coach de l’Entente de Sétif, Kheireddine Madoui, qui vient tout juste de faire son come-back au sein de l’ESS avec laquelle il avait remporté la Ligue des champions d’Afrique en 2014.

Un délit d’initié dont serait coupable la FAF, si elle venait à confirmer, dans les prochaines heures, cette nomination de l’actuel coach de l’ESS à la tête de la sélection des locaux.