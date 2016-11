Réagissez

L’ultime stage de l’équipe nationale senior féminine de handball dans le cadre de la préparation du championnat d’Afrique prévu en Angola (28 novembre au 7 décembre) a débuté avant-hier à Vermont (France) en l’absence de 9 joueuses professionnelles évoluant en France. On ne connaît pas les raisons de ce retard. En l’absence des pros, le nouvel entraîneur national, le Franco-Serbe Semir Zuzo, a entamé le stage en présence des joueuses du championnat national, emmenées par la chevronnée gardienne Fatma Boussora (HC El Biar). Semir Zuzo (37 ans) avait fait brièvement partie de la sélection française de handball comme pivot. On apprend aussi que l’entraîneur Zohir Guernane, annoncé comme démissionnaire, est présent au regroupement que dirige Zuzo. Pour son baptême, le nouveau coach national aura une mission difficle lors de la CAN-2017 où le pays organisateur part favori. L’Algérie est versée dans le groupe B aux côtés de la Tunisie (championne d’Afrique en titre), de l’Egypte, du Congo et de la Guinée.