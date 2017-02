Réagissez

La sélection nationale féminine de football, en stage depuis samedi dernier à Alger, s’est envolée hier après-midi à destination de Amman, capitale de la Jordanie. Elle y poursuivra son stage de préparation, en prévision des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la CAN-2018 Ghana, avec l’objectif de décrocher son ticket pour la phase finale, après avoir raté la dernière édition (Cameroun 2016).

Lors de son séjour à Amman, la sélection nationale affrontera à deux reprises son homologue jordanienne. La première confrontation est programmée pour demain, alors que la seconde est prévue dimanche prochain. Le sélectionneur nationale de l’EN dames, Azzedine Chih, a convoqué pour ce stage à Amman 22 joueuses, prédominées par les sociétaires de l’AS Sûreté nationale, du FC Constantine, d’Affak Relizane et de l’ASE Alger-Centre. A signaler enfin, que la fédération vient d’innover en matière de préparation psychologique, en engageant un «préparateur mental» dans le staff technique national de la sélection dames. Un préparateur mental, dont la fédération n’a révélé ni le nom ni la nationalité, indiquant juste que l’intéressé «a déjà effectué des séances individuelles et collectives avec les joueuses de la sélection» et qu’il accompagnera nos capées dans les compétitions internationales.