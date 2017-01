EN-CAN : Une entame pas toujours facile

Réagissez

L’équipe nationale aborde sa 16e participation à la Coupe d’Afrique des nations (CAN), cet après-midi (17h) contre le Zimbabwe à Franceville (Gabon).

Une statistique révèle que les Verts, toutes générations confondues, ont presque toujours éprouvé des difficultés pour réussir leur entame dans la compétition continentale. De la première participation à la CAN en 1968 en Ethiopie jusqu’à la dernière en 2015 en Guinée équatoriale, c’est-à-dire 16 matchs, l’équipe nationale s’est imposée 3 fois seulement en ouverture du tournoi. La première fois en 1984 à Bouaké (Côte d’Ivoire) contre le Malawi (3-0).

La seconde fois à Alger (CAN-1990) devant le Nigeria (5-1), et la troisième en 2015 à Malabo (Guinée équatoriale) face à l’Afrique du Sud (3-1). Sur ses 16 premiers matchs à la CAN, l’équipe nationale a concédé 7 nuls successivement contre le Ghana (0-0 en 1980 au Nigeria), la Zambie (1-1 en 1982 en Libye), le Maroc (0-0 en 1986 en Egypte), la Côte d’Ivoire (0-0 au Maroc en 1988), la Zambie (0-0 en Afrique du Sud en 1996), la RD Congo (0-0 2000 au Ghana) et le Cameroun (1-1 en 2004 en Tunisie).

A six reprises les Verts ont perdu leur match d’ouverture. Cela avait commencé en 1968 en Ethiopie, défaite (0-3) face à la Côte d’Ivoire et s’est poursuivie en 1992 contre les Eléphants (0-3 à Ziguinchor - Sénégal), 1998 en Ouganda contre la Guinée (0-1), en 2002 au Mali face au Nigeria (0-1), en 2010 en Angola face au Malawi (0-3) et en 2013 contre la Tunisie (0-1) en Afrique du Sud. Ces statistiques renseignent sur la difficulté qu’ont souvent rencontrée les Verts dans les entames de CAN. Espérons que la CAN-2017 leur sourira, comme ce fut le cas en 1984, 1990 et 2015. Le syndrome des débuts difficiles en CAN sera-t-il surmonté cet après-midi ? C’est tout le mal qu’on souhaite aux Fennecs dans le tournoi Gabon 2017.