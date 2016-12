Réagissez

- Basket-ball : Algérie - Emirats arabes unis demain

La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) affrontera les Emirats arabe unis, demain, pour le compte de la première journée du Championnat arabe des nations, qui débute aujourd’hui au Caire. A l’issue de la réunion technique tenue au Caire, les organisateurs ont décidé de jouer le tour préliminaire de la compétition en mini-championnat regroupant les six équipes participantes, à savoir l’Egypte, l’Algérie, le Maroc, l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis et le Bahrein.

Pour leur deuxième sortie, les Algériens seront opposés à l’Arabie Saoudite, dimanche, avant de défier le Maroc lundi, et l’Egypte mardi. Pour son dernier match de la phase préliminaire, l’Algérie jouera face au Bahrein mercredi. A l’issue de la phase préliminaire, les deux premières équipes au classement seront directement qualifiées en demi-finales, alors que les autres équipes se croiseront (3e contre 6e, 4e contre 5e) pour rejoindre le dernier carré.

La sélection algérienne, conduite par l’entraîneur national Ahmed Loubachria, a effectué un stage de préparation du 17 au 27 décembre en Serbie, durant lequel elle a disputé trois matchs amicaux et a rejoint directement la capitale égyptienne. Pour cette compétition, le coach Loubachria a retenu une liste de 16 joueurs composée de jeunes talents.

- Le challenge national «El Mokrani» annulé…

La 28e édition du challenge national de cross-country «El Mokrani», prévue demain sur le circuit de Boumergued (Bordj Bou Arréridj), a été annulée pour des raisons administratives relatives au non-renouvellement de l’instance de wilaya, ont annoncé les organisateurs. «Nous avons reçu un courrier de la part de la direction de la jeunesse et des sports (DJS), demandant le report de cette compétition à une date ultérieure, en attendant le renouvellement de l’instance de wilaya. Etant donné que le calendrier est assez chargé au début de l’année 2017 et qu’il sera quasi-impossible de caser ce cross à une autre date», a indiqué la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA).

… celui de la wilaya d’Alger demain à Bouchaoui

Le 4e cross de la Ligue algéroise d’athlétisme (LAA), considéré comme la 2e étape du Challenge de la wilaya d’Alger, se déroulera demain dans le domaine de Bouchaoui, situé sur les hauteurs de la capitale. Coïncidant avec les vacances scolaires d’hiver, cette course devrait drainer un nombre «important» de participants. La première étape du Challenge de la wilaya d’Alger, disputée le 17 décembre à Bouchaoui, avait drainé 1667 athlètes (800 crossmen et 867 crosswomen), représentant 27 clubs de la capitale algérienne.

- L’ancienne n°1 Ana Ivanovic arrête le tennis

Vainqueur de Roland-Garros en 2008, n°1 mondiale à à peine 20 ans, la Serbe Ana Ivanovic a annoncé sa retraite, mercredi, dans une vidéo, affirmant ne plus pouvoir continuer à cause de pépins physiques à répétition. «J’ai décidé d’arrêter ma carrière de joueuse de tennis professionnelle, ça a été une décision difficile», a lâché la désormais jeune retraitée, émue, dans une vidéo publiée sur sa page facebook. A 29 ans, Ivanovic aura donc joué son dernier match sur le circuit professionnel le 31 août, et conclu par une défaite au 1er tour de l’US Open, face à la Tchèque Denisa Allertova (7-6 (6/4), 6-1).