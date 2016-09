Réagissez

- Les organisateurs du GP du Brésil surpris

Les organisateurs du Grand Prix du Brésil ont déclaré qu’ils sont surpris que leur course ne soit pas confirmée pour la prochaine saison de Formule1, en dépit du fait qu’une entente soit en vigueur. L’organisme qui chapeaute le sport motorisé sur la planète, la FIA, a diffusé mercredi un calendrier provisoire pour la saison 2017 et un astérisque ornait le Grand Prix du Brésil le 12 novembre — à l’instar du Grand Prix du Canada, le 11 juin, et du Grand Prix d’Allemagne, le 30 juillet. D’une certaine façon, les organisateurs du Grand Prix du Brésil sont confrontés au même défi que M. Dumontier.

Le directeur commercial de la F1, Bernie Ecclestone, fait pression pour qu’ils accélèrent les travaux de modernisation des installations du circuit Interlagos, à Sao Paulo, et il a déclaré en juin que «les chances sont bonnes pour que la course n’ait pas lieu l’an prochain» Par voie de communiqué, les organisateurs brésiliens ont déclaré avoir été «surpris» de voir que leur course avait été ajoutée «provisoirement» au calendrier de la saison 2017. «Nous avons une entente en vigueur jusqu’en 2020 et toutes les dispositions seront respectées comme cela été le cas au cours des 45 dernières années», pouvait-on lire dans le communiqué. Le pilote de Williams, Felipe Massa, un vétéran en F1, a offert une explication sur la présence d’un astérisque à côté du Grand Prix du Brésil.

Selon lui, il s’agit d’une tactique de négociation afin d’appliquer la pression sur les organisateurs de la course, sauf qu’il a aussi exprimé ses craintes quant à la possibilité que ce soit la dernière fois que la F1 fait un arrêt à Interlagos. «Peut-être qu’Ecclestone veut mettre de la pression et peut-être que la menace pourrait être mise à exécution. C’est l’une des courses les plus spectaculaires à regarder, donc j’espère que le dénouement sera heureux, pour mon pays», a déclaré Massa hier en Malaisie, à l’aube du prochain Grand Prix de Formule 1.

- Martina Hingis battue

Double tenante du titre, Martina Hingis a mordu la poussière en double à Wuhan avec Coco Vandeweghe. Martina Hingis et Timea Bacsinszky ont été éliminées. La St-Galloise, qui faisait équipe avec l’Américaine Coco Vandeweghe, a été sortie par le duo Alexandra Krunic/Katerina Siniakova, 6-7 (4/7) 7-5 10-7. «Nous n’aurions jamais dû perdre ce match», a pesté la n°2 mondiale en double, qui n’avait encore jamais connu la défaite à Wuhan, où elle avait été titrée ces deux dernières années avec Flavia Pennetta puis Sania Mirza. Bacsinszky a dû renoncer suite à l’abandon de sa partenaire Svetlana Kuznetsova. Le duo helvético-russe était mené 3-0 par Babos/Shvedova.