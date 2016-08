Réagissez

- Allemagne : La Coupe des Confédérations 2017 «pour préparer l’avenir»

Le sélectionneur allemand, Joachim Löw, compte utiliser la Coupe des Confédérations 2017 pour préparer l’avenir en emmenant plusieurs jeunes joueurs Le but ultime de la Mannschaft étant évidemment de défendre son titre mondial en 2018 en Russie. «Je voudrais utiliser la Coupe des Confédérations comme un tournoi tourné vers l’avenir», a expliqué Löw, laissant entendre que certains de ses cadres seraient laissés au repos, afin de ne pas avoir à disputer trois tournois consécutivement, Euro-2016, Confédérations-2017 et Mondial-2018.

«Pour la Coupe des Confédérations, tous nos joueurs ne seront pas disponibles», a-t-il dit, «c’est pourquoi je vois dans cette coupe un tournoi tourné vers l’avenir, dans lequel je pourrai faire entrer de jeunes joueurs». Pour le rassemblement international de cette semaine, avec un amical mercredi contre la Finlande et un déplacement dimanche à Oslo pour le premier match de qualification au Mondial 2018, Löw a déjà convoqué trois des jeunes médaillés d’argent olympiques de Rio (défaite en finale contre le Brésil (1-1, 5-4 tab).

Les milieux offensifs, Julian Brandt (Bayer Leverkusen), et Max Meyer (Schalke 04), ainsi que le puissant défenseur central, Niklas Süle (Hoffenheim), «auront la possibilité de jouer mercredi, c’est certain», a promis Löw. Cette jeune garde devrait entourer le vétéran Schweinsteiger, qui a annoncé en août son intention de prendre sa retraite internationale, et fêtera contre la Finlande sa 121e et dernière sélection.

- Argentine : Agüero forfait, Messi confirmé contre l’Uruguay

L’attaquant de Manchester City, Sergio Agüero, a déclaré forfait pour le match de l’Argentine contre l’Uruguay, jeudi à Mendoza, mais la vedette de la sélection, Lionel Messi, a confirmé sa présence, a indiqué un porte-parole de la Fédération argentine de football (AFA) lundi. Agüero, auteur d’un excellent début de saison à Manchester, souffre d’une lésion musculaire au mollet gauche, selon le bulletin médical de l’AFA.

Lionel Messi, lui, sera bien là, alors qu’une rumeur circulait lundi matin en Argentine sur une possible indisponibilité du Barcelonais après avoir reçu un coup ce week-end en championnat d’Espagne. Messi, qui avait annoncé fin juin sa retraite internationale, est revenu sur sa décision il y a trois semaines, après une visite à Barcelone du nouveau sélectionneur Edgardo Bauza, qui a récemment succédé à Gerardo Martino, démissionnaire. L’Argentine reçoit jeudi l’Uruguay à Mendoza, puis se déplacera le 6 septembre à Mérida pour affronter le Venezuela. Les deux rencontres comptent pour les éliminatoires du Mondial-2018.

- France : L’Américain Frank McCourt reprend l’OM

Un entrepreneur américain, Frank McCourt, ex-propriétaire du club de base-ball des Los Angeles Dodgers, va racheter l’Olympique de Marseille à sa propriétaire, Margarita Louis-Dreyfus, avec laquelle il est entré en négociations exclusives, ont annoncé lundi les parties. «Il y a un processus en cours, il va nous amener jusqu’à la réalisation de la transaction dans quelques semaines», a déclaré, en anglais, Frank McCourt lors d’une conférence de presse à la mairie de Marseille.

Aucun montant n’a été divulgué pour ce rachat, sur lequel le comité d’entreprise de l’OM doit encore être consulté. «C’est un jour heureux pour moi et pour ma famille», a déclaré M. McCourt, affirmant acheter «le meilleur club de France et l’un des meilleurs du monde». «Bonjour à tous! Mon français n’est pas très bon. Donc ‘droit au but’», avait-il auparavant lancé en français. Franck McCourt se présente comme un «passionné de sport depuis toujours», qui a vendu les Dodgers en 2012 pour 2,15 milliards de dollars. Il est à la tête de plusieurs sociétés d’investissements.

«Vous serez accueilli les bras ouverts dans cette ville», lui a lancé le maire LR de Marseille, Jean-Claude Gaudin : «Il va falloir gagner, il va falloir mettre des sous. Puisque vous en avez, c’est ce que vous ferez» L’actuelle propriétaire du club, Margarita Louis-Dreyfus, s’est dite sûre que l’investisseur américain, choisi au terme «d’un processus à la fois exigeant et long», était «le meilleur choix» pour l’OM. «Pour maintenir actif le lien affectif qui existe entre ma famille et l’OM, je devrais conserver une petite participation dans le club et nous continuerons d’en être de fervents supporters», a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué.