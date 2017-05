Réagissez

- Coupe de la CAF : Le MCA aujourd’hui au Swaziland

Le Mouloudia d’Alger s’est envolé, tard dans la soirée d’hier, à destination du Swaziland, qu’il ralliera aujourd’hui, en prévision de son match face au Mbabane Swallows en match de la 3e journée de la phase des poules de la Coupe de la CAF, prévu vendredi. Leader du groupe B avec quatre points, avec une avance d’un point sur son adversaire du jour, le Mbabane Swallows sera un coriace adversaire pour les Algérois.

Large vainqueur des Sud-Africains de Platinium Stars (4-2) lors de la précédente journée, et fraîchement sacré champion du Swaziland pour la 6e fois de son histoire, le Mbabane Swallows veut chiper cette place de leader au Mouloudia, d’autant que le représentant algérien a fait un long déplacement avec un effectif décimé.

En effet, pour ce match, le coach Kamel Mouassa ne disposera que de 16 éléments en raison des nombreuses défections pour cause de blessure, avec les Bouguèche, Zerdab et autre Seguer toujours non opérationnel, mais aussi avec les suspensions de Kacem Mehdi et Rachid Bouhenna. Un effectif décimé et des absences de taille qui annoncent une mission délicate pour le Mouloudia, dans un match décisif pour la qualification aux quarts de finale.

- CA Batna : Onze joueurs saisissent la CRL

La situation du CA Batna est très critique à trois journées de la fin de l’exercice. En plus de sa position peu enviable au classement général (15e), la formation des Aurès vit une crise financière aiguë depuis le début de la manche retour. Les joueurs n’ont plus perçu leur salaire depuis des mois. Devant cette situation, les camarades du capitaine Réda Babouche ne s’entraînent plus depuis quelques jours pour protester contre le non-paiement de leur salaire. Onze joueurs ont même déposé plainte auprès de la Chambre de résolution des litiges (CRL) pour réclamer leurs salaires.

- Ligue 1 – 28e j : Deux matchs en nocturne

La Ligue de football professionnel (LFP) a publié hier le programme de la 28e journée du championnat de Ligue 1, prévu le 7 juin prochain. Tous les matches auront lieu le même jour et à la même heure, comme il a été décidé par le bureau fédéral lors de sa dernière réunion dans le but de préserver l’éthique sportive.

Cependant, deux matches ont été programmés en nocturne. Il s’agit des matches JSS-MCO (22h) et USMA-USMBA (22h30) qui n’auront aucune influence sur le sort des autres équipes qui luttent aussi bien pour le maintien que pour le titre. D’ailleurs, le match USMA-USMBA s’annonce intéressant à suivre puisque les deux formations luttent pour une place au podium, qualificative à une compétition africaine. Les autres matches sont programmés à 17h, car certaines enceintes sportives tels les stades de Batna et de Tadjenanet, ne disposent pas d’éclairage.