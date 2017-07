Réagissez

- Karaté : La suspension de 2 ans maintenue pour Mekhfi et Benbekhma

Les suspensions de deux années infligées, le 13 juillet, par l’Union des fédérations africaines de karaté (UFAK), à Aboubakar Mekhfi, président du directoire de la Fédération algérienne de karaté (FAK), et Mouloud Benbekhma, membre du directoire de la FAK, ont été maintenues par l’instance africaine. Les recours formulés par les Algériens ont été rejetés par le comité exécutif de l’UFAK. Il y a une semaine, le comité exécutif de la Fédération mondiale de karaté (WKF) avait décidé à son tour l’extension à l’échelle internationale de la sanction de deux années infligée à Mekhfi et Benbekhma.



- FC Barcelone : Altercation entre Neymar et un coéquipier à l’entraînement

En plein feuilleton sur son éventuel transfert au Paris SG, Neymar a eu une altercation avec un de ses coéquipiers de Barcelone, lors d’un entraînement pendant la tournée des Catalans aux Etats-Unis, selon une vidéo diffusée hier par le Daily Mail. Sur les images, assez confuses, on voit la star brésilienne en venir aux mains avec le latéral Nelson Semedo, récemment transféré de Benfica au Barça.

Neymar est ensuite retenu par ses coéquipiers, puis jette sa chasuble avant de quitter le terrain. Depuis plusieurs jours, des rumeurs insistantes font état du départ pour le PSG de l’attaquant brésilien, dont la clause de libération est fixée à 222 millions d’euros. Il pourrait donc s’agir du transfert le plus cher de l’histoire. Mais Neymar, en stage ces jours-ci aux Etats-Unis avec le Barça, est jusqu’à présent resté muet sur le sujet.