- Vers la lourde sanction de Necib

Selon des sources proches du bureau fédéral, l’arbitre international Redouane Necib serait dans l’œil du cyclone. Sa prestation lors du match USM Alger-JS Kabylie (2-1) et surtout le penalty qu’il a accordé aux Rouge et Noir n’ont pas été appréciés par le bureau fédéral qui, dit-on, aurait décidé de le suspendre pour une longue période. Un dirigeant, qui a requis l’anonymat, affirme : «C’est bon, il n’arbitrera plus jusqu’en fin de saison. Ce n’est pas tout, il risque le retrait de son badge d’international.» La décision aurait été prise hier. Reste à savoir si la Commission fédérale des arbitres (CFA) a été associée à cette sévère mesure ?

- Le nouveau stade de Tizi Ouzou livré courant 2017

Le nouveau stade de football de 50 000 places couvertes de Tizi Ouzou sera livré au courant de l’année 2017, a réaffirmé hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui a relevé que depuis sa dernière visite d’inspection de ce stade en avril dernier, les travaux de réalisation avancent à une cadence «appréciable» grâce à la mobilisation et le suivi du projet par les autorités locales et centrales. «La cadence des travaux mérite d’être un peu plus soutenue afin de pouvoir livrer ce projet fin juin 2017, tel qu’affirmé par l’entreprise qui a informé que toutes les contraintes sont levées», a-t-il précisé.

Les travaux de réalisation de cette infrastructure, premier stade couvert à l’échelle nationale, ont atteint actuellement un taux de 55%, a-t-on appris sur place. Un premier lot de la charpente métallique qui composera la toiture pour couvrir les tribunes a été déjà réceptionné de Turquie et est en cours d’installation, tandis que d’autres lots sont en cours d’acheminement vers l’Algérie. L’opération de pose des gradins pour les 12 bâtiments qui composent ce stade ainsi que les gros œuvres sont achevés, a-t-on ajouté.

- JM-2021 : inauguration, demain, du siège régional et installation du COJM

Le Comité olympique algérien (COA) procédera après-demain, dimanche, à 10 heures, à l’installation du comité d’organisation des Jeux méditerranéens d’Oran-2021, ainsi qu’à l’inauguration de son siège régional de l’ouest algérien qui sera affecté au COJM. La cérémonie de cet événement qui aura lieu au niveau de l’ancien siège de la daira d’Oran sera marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, et du wali d’Oran.

- Basket-ball : défaite du GS Pétroliers face à l’ES Sahel (61-72)

Le GS Pétroliers s’est incliné hier face à l’ES Sahel (Tunisie) (61-72, mi-temps 32-43), en match comptant pour la 2e journée du groupe B du tournoi Houssam-Eddine Hariri de basket-ball (24-31 octobre), disputé à Beyrouth. Les Pétroliers qui menaient de 4 points à la fin du premier quart temps (20-16), ont vu les Tunisiens, mieux organisés en attaque, repasser devant avant la mi-temps (32-43).

En deuxième mi-temps, les Tunisiens ont pris le large en prenant jusqu’à 20 points d’écart au tableau d’affichage (58-38 à la fin du 3e QT), avant de s’imposer finalement sur le score de 72 à 61. C’est la deuxième défaite du GS Pétroliers dans ce tournoi, après celle concédée face aux Libanais de Homenetmen (73-86), lors de la première journée disputée mardi. Le deuxième match du groupe mettra aux prises, à partir de 18h (heure algérienne), les deux clubs libanais Byblos et Homenetmen.

Lors de la 3e et dernière journée du groupe B, prévue demain, le GS Pétroliers sera opposé à Byblos, alors que Homenetmen affrontera l’Etoile du Sahel. Le groupe A est composé du Sporting du Liban, tenant du titre, son compatriote Hoops, Al Mina d’Irak et Salé du Maroc. Les deux premiers de chaque groupe disputeront les demi-finales, prévues le 30 octobre, alors que la finale se déroulera le lendemain.