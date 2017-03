Réagissez

- BF de la FAF : Première réunion sous l’ère Zetchi

Une semaine après son élection à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF), le nouveau président Kheireddine Zetchi présidera aujourd’hui (10h), au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, son premier bureau fédéral avec son bureau exécutif. Une première réunion qui signera la prise de fonction officielle du nouveau patron de la FAF, après la passation de consignes de mercredi dernier, et qui sera des plus attendues. Plusieurs décisions devraient être prises par les nouveaux responsables de la FAF, même si la plus attendue reste la question pendante sur le nom du nouveau sélectionneur, qui pourrait être annoncé dès aujourd’hui, après les négociations entreprises avec plusieurs techniciens étrangers.

- USM Alger : Haddad restera président

La direction de l’USM Alger dément catégoriquement les informations relatives à un éventuel changement à la présidence de la SSPA/USMA après l’élection de Rebouh Haddad au poste de membre du bureau fédéral de la FAF, annonce un communiqué du club sur son site internet. La direction du club informe l’opinion sportive que ces informations sont dénuées de tout fondement et que la famille Haddad restera à la tête du club et continuera à gérer l’équipe conformément aux statuts de la SSPA.

En plus, ajoute le communiqué, la direction du club de Soustara est dotée d’un personnel qui gère les affaires du club, avec chacun sa tâche et son rôle bien définis. A noter, enfin, que dans les statuts de la FAF, le membre fédéral ne perdra pas sa qualité de président de son club. Seul le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, doit démissionner de la présidence de son club, le Paradou AC.

- JSM Béjaïa : Une trêve pour corriger les lacunes

Suite aux incidents qui ont précédé l’entame de la rencontre de championnat de vendredi dernier face à la JSM Skikda, la direction de la JSM Béjaia a accusé ouvertement le président de la JSM Skikda, Abdellah Tebbou, de provocateur et d’avoir déclenché le fâcheux incident dans les vestiaires. «Ces provocations se sont poursuivies même lorsque les deux formations s’apprêtaient à pénétrer sur le terrain», lit-on dans le communiqué du club.

Les dirigeants de la JSMB ont adressé un rapport détaillé à la Ligue de football professionnel (LFP) pour lui expliquer tout ce qui s’est passé avant le coup d’envoi de ladite rencontre, tout en l’exhortant à prendre les mesures nécessaires à l’encontre des responsables. Dans un autre registre, les Vert et Rouge de la JSMB, qui ont repris leur place sur le podium, sont appelés à observer une trêve ce week-end en raison du déroulement des matches de coupe d’Algérie.

Les Béjaouis reprendront le chemin des entraînements aujourd’hui mardi au niveau de stade de l’Unité Maghrébine, afin de se préparer le prochain déplacement à Ain Fekroun pour affronter le CRB Ain Fekroun dans le cadre de la 27e journée du championnat de Ligue 2. D’ailleurs, cette trêve devrait être exploitée par le staff technique afin de procéder aux réglages nécessaires et récupérer les joueurs blessés. Le coach Ifticène mise sur le maximum de points lors des prochaines rencontres afin d’obtenir un des deux billets restants pour l’élite.

