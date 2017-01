Réagissez

- Cyclisme : 120 athlètes au rendez-vous de Aïn Defla

Cent-vingt (120) athlètes activant dans les catégories juniors et seniors de 15 équipes issues de 12 wilayas prennent part à la 2e édition du Tour national cycliste d’Aïn Defla dont le coup d’envoi a été donné hier à partir du siège de l’APC. Organisée conjointement par la Fédération algérienne de cyclisme, la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), ainsi que la Ligue locale de cyclisme, cette compétition revêt une importance particulière dans la mesure où elle sert de préparation au Championnat d’Afrique qu’abritera l’Egypte le mois prochain, selon ses organisateurs. La compétition a été scindée en trois étapes dont la dernière (demain, samedi) se déroulera en circuit fermé à travers la ville de Aïn Defla.

Toutes les conditions humaines et matérielles ont été mobilisées pour la réussite de ce tour, a assuré le DJS de Aïn Defla, Mohamed Lamine Bakhti, qui fait remarquer que les athlètes sont «toujours enthousiasmés» à l’idée de prendre part à une compétition à Aïn Defla au regard de ses circuits et de ses paysages. Notons que 4 coureurs de Aïn Defla prennent part à la course ; le président de la ligue locale de cyclisme, Abderrahmane Benzahra, a, pour sa part, estimé que l’objectif de la compétition consistait notamment à «faire acquérir de l’expérience aux cyclistes qui y participent».

- Boxe : Le championnat national débute aujourd’hui…

C’est aujourd’hui que débutera la compétition du championnat d’Algérie séniors de boxe au complexe sportif du 1er Novembre 1954 de Djelfa. Cette compétition, qui se poursuivra jusqu’au 31 de ce mois, regroupera 140 pugilistes représentants 28 wilayas. La pesée et les visites médicales sont programmées pour aujourd’hui. La compétition des éliminatoires commencera cet après-midi à 15h. Les finales auront lieu mardi prochain, toujours à partir de 15h.

…Wawrzyk contrôlé positif

Le Polonais Andrzej Wawrzyk, qui devait affronter le 25 février l’Américain Deontay Wilder, champion WBC des lourds, a fait l’objet d’un contrôle antidopage positif à un stéroïde anabolisant, a annoncé l’entourage de Wilder. Wawrzyk, 31 ans, devait disputer son deuxième combat pour un titre mondial, quatre ans après celui perdu pour le titre WBA de la catégorie-reine face au Russe Alexander Povetkin, contrôlé depuis positif. Wawrzyk compte à son palmarès 33 victoires, dont 19 avant la limite, pour une défaite. Le promoteur de Wilder, Lou DiBella, a toutefois assuré que la réunion du 25 février était maintenue et qu’il cherchait un nouvel adversaire pour son protégé.

Wilder, invaincu en 37 combats dont 36 avant la limite, n’est plus apparu sur un ring depuis juillet. Il a dû observer une pause de cinq mois après s’être fracturé la main droite et s’être blessé au biceps droit lors de son dernier combat contre son compatriote Chris Arreola qu’il avait nettement dominé. Il espère affronter à terme l’Ukrainien Vladimir Klitschko ou le Britannique Anthony Joshua, opposés le 29 avril 2017 à Wembley pour les titres IBF et WBA de la catégorie reine.