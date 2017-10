Réagissez

- Tour d’Algérie 2017 : Lagab nouveau maillot jaune



La sixième étape du Tour d’Algérie 2017, courue hier entre Djelfa et M’sila sur une distance de 131 km, a été marquée par la bonne prestation de Azzedine Lagab du GS Pétroliers, qui a enlevé le maillot jaune de leader, détenu auparavant par le Marocain Hida Abdellah. La sixième étape a été dominée par le coureur ukrainien de l’équipe émiratie d’Al Nasr, Holovash Oleksandor, qui a fait une échappée dès le 10e km avant de lancer une accélération dans les 500 derniers mètres.

Oleksandor a franchi la ligne d’arrivée en 2h48’23’’, suivi des deux Algériens, Abderrahmane Mansouri du Club Sovac (2h48’32’’) et Abderaouf Bengayou de l’Atlas Blidéen (2h48’34’’).

Par ailleurs, le maillot vert du meilleur sprinteur est toujours détenu par Hamza Yacine (GSP), tout comme le maillot blanc du meilleur espoir gardé par l’Algérien Abderrahmane Mansouri du Club Sovac. Le maillot orange du coureur le plus combatif est revenu au Tunisien Ali Nouisri, qui a porté le maillot jaune pendant deux étapes. Le TAC-2017 sera bouclé aujourd’hui avec la 7e et dernière étape entre Bou Saâda et Biskra (176 km).

- 14e Grand Prix International de Cyclisme d’Alger : Huit nations présentes

La Ligue algéroise de cyclisme, en partenariat avec la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL) d’Alger, organise la 14e édition du Grand Prix international de cyclisme du 30 octobre au 3 novembre 2017. Daoud Messaoud, président de la ligue d’Alger et directeur de l’organisation de ce 14e Grand Prix international, a déclaré qu’«après une hibernation qui a duré 5 ans, le Grand Prix revient et verra la participation de plusieurs équipes de huit nations étrangères que sont : l’Espagne, l’Egypte, les Emirats arabe unis, la Libye, la Syrie, le Maroc, la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

Sur le plan national, y prendront part les clubs du GS Pétroliers, l’AS Sûreté nationale, Sovac, LABS (Blida). Une sélection de l’Ouest, une autre de l’ Est, une sélection du Centre et enfin une équipe de la ligue d’Alger (la LAC)». 102 coureurs sont inscrits à cette manifestation qui traversera plusieurs communes des wilayas d’Alger, de Tipasa et de Blida. La course est programmée en quatre étapes avec des circuits fermés et en ligne. Nacer Mustapha

- Ouled El Houma : La finale de la coupe interquartiers reportée

La finale de la 5e édition de la coupe d’Algérie interquartiers de football, prévue le 1er novembre prochain, a été reportée au 4 novembre lors de la réunion qui s’est tenue à la DJS en présence du président de l’association Ouled El Houma, Abderrahmane Bergui. Cette édition, organisée par l’association Ouled El Houma sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, est dédiée au regretté Rachid Khelouati, membre fondateur de la LNF. Lors de la phase finale, un programme riche et varié a été arrêté. A cette occasion, de très grandes figures ayant représenté dignement le football algérien seront honorées.