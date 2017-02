Réagissez

- Des aéroclubs dénoncent

Des présidents et des représentants d’aéroclubs algériens venus de plusieurs wilayas ont été empêchés d’assister, hier matin, à l’assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne des sports aériens (FASA), dont le siège est situé au boulevard Zighoud Youcef, à Alger. Malgré toutes les tentatives, la situation est restée bloquée durant toute la matinée. «Nous avons été surpris par le comportement dévalorisant et humiliant du président de la FASA qui nous a refusé l’accès à l’AG, prétextant que nous n’étions pas affiliés, alors que nous sommes tous en règle en matière de droits d’affiliation», nous a déclaré Kamel Chebouki, instructeur pilote et commissaire de vol à l’aéroclub de Constantine.

«Ces agissements ne sont qu’un prétexte pour nous priver d’assister à cette assemblée qui désignera une commission chargée de préparer la prochaine assemblée élective à l’issue de laquelle sera désigné un nouveau bureau de la FASA ; tout cela parce que nous avons dénoncé publiquement les agissements, les dépassements et la gestion clientéliste de l’actuel bureau», poursuit-il.

Regrettant cette situation et ne voulant pas subir ce diktat, une douzaine de présidents d’aéroclubs ont rédigé, hier, une pétition adressée au ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, dans laquelle ils dénoncent ces comportements, tout en sollicitant une audience pour présenter leurs doléances.

- Rachid Laras élu nouveau président de la FAJ

Rachid Laras a été élu hier nouveau président de la Fédération algérienne de judo (FAJ) lors de l’assemblée générale élective (AGE) tenue à la salle du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Candidat unique, Laras a récolté 40 voix contre 9 et deux bulletins nuls, lors de cette AGE. Après son élection, le nouveau parton de la FAJ s’est engagé à «réunifier» les rangs de la famille du judo algérien.

- Tennis : Benkaddour jouera la demi-finale aujourd’hui

L’Algérienne Lynda Benkaddour affrontera aujourd’hui en demi-finale du tournoi international ITF Juniors Ben Aknoun l’Italienne Alice Amendola, tête de série numéro 4. L’Algérienne avait éliminé au tour précédent l’Egyptienne Sara El Ghazouly sur le score de 6-1 5-7 6-4.