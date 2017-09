Réagissez

- Accord Atlético-Chelsea pour Diego Costa

Diego Costa (28 ans) va retourner à l’Atlético Madrid. Chelsea et le club espagnol ont annoncé la nouvelle hier. Ainsi, le joueur a été autorisé par les Blues à se rendre à Madrid dans les prochains jours pour passer sa visite médicale et finaliser les derniers détails de son contrat.

Selon nos informations, Diego Costa ne pourra en revanche pas jouer pour l’Atlético Madrid avant le 2 janvier prochain, date à laquelle débutera son contrat en prêt, le transfert final ne prenant effet qu’au 1er juillet 2018.

Diego Simeone serait le principal acteur de ce mouvement. Durant l’été 2017, les Blues avaient snobé les Colchoneros déjà désireux de faire revenir l’Espagnol sur ses terres. Après de longues semaines dans la peau du pestiféré à Londres, il devrait donc très prochainement retrouver le club pour lequel il a évolué entre 2010 et 2014.

- Corruption : La princesse Haya aide les enquêteurs

Le New York Times révèle que la princesse Haya de Jordanie aide l’enquête qui vise la Fifa. Sœur du prince Ali Bin Al Hussein, qui a échoué dans sa quête à la présidence de la Fifa en 2015 et 2016, la princesse Haya de Jordanie travaille avec les enquêteurs sur le scandale de corruption qui touche la Fédération internationale depuis plusieurs années. Par le passé, elle a dirigé la campagne de son frère à deux reprises et connaît toutes les arcanes de l’organisme dirigeant du football mondial. Le New York Times précise ne pas savoir si elle a pu obtenir des résultats satisfaisants.

- Milan s’accroche au wagon de tête

La machine milanaise à engranger des points semble lancée. Et même si la manière laisse à désirer, tant pis. Ce mercredi soir, l’AC Milan recevait la SPAL pour le compte de la cinquième journée du championnat italien, et il a fallu deux penaltys aux Rossoneri pour venir à bout de leur modeste adversaire.

C’est d’abord Ricardo Rodríguez qui s’est chargé de la sentence juste avant la demi-heure de jeu, sur un penalty obtenu par Nikola Kalinić, l’homme en forme du Milan. Et un peu plus de trente minutes plus tard, c’est Franck Kessié qui a pris ses responsabilités pour transformer le péno.

A part la grosse claque infligée par la Lazio il y a maintenant dix jours (4-1), Milan fait un très bon début de saison en faisant le plein de points contre les petits (victoire contre Crotone, Cagliari, Udinese et donc la SPAL). Résultat, les hommes de Vincenzo Montella sont désormais quatrièmes à trois points de la Juve et du Napoli. Ça fait du bien de les revoir en haut du classement, quand même.