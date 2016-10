Réagissez

- Ould Ali insiste sur la livraison du complexe d’Oran «dans les plus brefs délais»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a souligné mercredi la «nécessité» de livrer le complexe olympique d’Oran «dans les plus brefs délais», lors d’une rencontre avec l’ambassadeur de Chine en Algérie,Yang Guangyu. Les deux parties ont mis en relief la nécessité de «dynamiser encore plus le rythme des travaux de réalisation du complexe olympique d’Oran à l’effet de le livrer dans les plus brefs délais», a indiqué le MJS dans un communiqué.

Le Complexe olympique omnisports d’Oran compte un stade de 40 000 places, une salle omnisports de 6000 places, deux piscines dont une olympique couverte de 50 mètres, un bassin de 25 mètres destiné aux nageurs débutants ainsi qu’un bassin de plongée, un vélodrome de 3000 places, des courts de tennis, des infrastructures de récupération pour les athlètes ainsi qu’un parking d’une capacité de 2600 voitures. Ce complexe, situé à Belgaïd (sortie est d’Oran), est l’infrastructure «phare» pour la ville hôte des Jeux ééditerranéens 2021.

Le projet a été confié à la société chinoise MCC (Metallurgical China Construction). Lors de cette rencontre, MM. Ould Ali et Guangyu ont également abordé l’état des relations bilatérales de coopération, notamment dans les domaines de sport et de jeunesse. L’échange d’expérience en matière d’organisation de grandes manifestations sportives a été aussi traité lors de cette rencontre.

- Dopage : 5 pays dont le Brésil menacés par l’AMA de non-conformité

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé avant-hier que cinq pays, dont le Brésil, organisateur des derniers Jeux olympiques d’été, pourraient être déclarés non conformes au Code mondial antidopage le mois prochain. Lors de sa réunion lundi, le comité indépendant de contrôle de la conformité de l’AMA s’est penché sur les cas des agences nationales antidopage d’Azerbaïdjan, du Brésil, de Grèce, du Guatemala et d’Indonésie.

«Le comité a conclu que ces agences n’étaient actuellement pas en conformité avec le code 2015», a expliqué l’AMA. «A moins que les questions en suspens (non-conformité à la loi ou aux règles, recours à des laboratoires non accrédités par l’AMA, problèmes liés au programme antidopage, par exemple) soient réglées d’ici le 10 novembre, le comité soumettra des recommandations de déclarations de non-conformité au conseil de fondation de l’AMA, qui se réunira le 19 novembre à Glasgow, en Ecosse», a-t-elle ajouté.

Il y a onze mois, le Brésil avait été placé, comme cinq autres pays, dont la France, sous surveillance lors du conseil de fondation de l’AMA, réuni en novembre 2015 à Colorado Springs (Etats-Unis). Le laboratoire de Rio avait ensuite perdu son accréditation en juin dernier à deux mois des JO-2016, avant de la retrouver quelques semaines plus tard, à temps pour la quinzaine olympique.

- Mondial 2008 : Libye-Tunisie le 11 novembre à Alger

Le match Libye-Tunisie aura lieu le 11 novembre prochain à 20h au stade Omar Hamadi (Bologhine), comptant pour la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie (groupe A), a annoncé hier la Fédération tunisienne de football (FTF) .La Fédération internationale de football (FIFA) a finalement accepté le choix de la Fédération libyenne de football (LFF)qui a opté pour le stade Omar Hamadi d’Alger. L’instance internationale vient d’annoncer de son côté, sur son site officiel, la domiciliation de la rencontre au stade Omar Hamadi.

«La FIFA vient d’envoyer la désignation officielle de notre prochain match face à Libye, prévu le 11 novembre pour le compte de la seconde journée des éliminatoires de la Coupe du monde au stade Omar Hamadi d’Alger», précise la FTF. La FIFA avait demandé à la Fédération libyenne de football de choisir un autre stade après les réserves formulées par la Fédération tunisienne sur le stade d’Oran en Algérie à la lumière d’un rapport d’une délégation de la FTF qui avait inspecté le stade et relevé le «très mauvais état de la pelouse», rappelle-t-on.

La Libye accueille d’habitude ses adversaires en Tunisie ou en Egypte à cause de la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Pour ce deuxième match des éliminatoires face aux Aigles de Carthage, la LFF avait opté pour l’Egypte, mais elle a décidé de le délocaliser à Oran avec l’accord des autorités algériennes qui ont donné leur feu vert pour la présence du public. La Tunisie, vainqueur de la Guinée (2-0), lors de sa première rencontre disputée à Monastir, partage la tête du classement avec la RD Congo qui a étrillé de son côté la Libye (4-0)à Kinshasa.

- La CAF honore Rabah Madjer

La Confédération africaine de football (CAF) a choisi une photo de l’Algérien Rabah Madjer en compagnie d’autres grandes figures du ballon rond africain pour garnir l’arrière-plan de la scène lors de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2017) organisée mercredi à Libreville. Madjer avait conduit les Verts à leur seul sacre africain à l’occasion de la CAN-1990 abritée par l’Algérie et à la Coupe afro-asiatique (1991).

L’ancien joueur du FC Porto avec lequel il a remporté la Coupe d’Europe des clubs champions et la Coupe intercontinentale, a dit «apprécier» ce geste de la CAF, estimant qu’il constituait une «reconnaissance» pour toute l’Algérie. Madjer a en outre affirmé qu’il se considérait toujours comme «l’ambassadeur du football algérien à l’étranger». En plus de Madjer, des photos de Hossam Hassan (Egypte), Rigobert Song et Samuel Eto’o (Cameroun), Jules Bocandé (Sénégal), George Weah (Liberia) étaient visibles.

- Le Soulier d’or européen pour Suarez, surpris de marquer autant

L’attaquant uruguayen Luis Suarez, qui a reçu hier le Soulier d’or 2015-2016 récompensant le meilleur buteur des grands championnats européens, a assuré qu’à son arrivée au FC Barcelone en 2014 il n’imaginait pas devenir le principal finisseur d’un effectif si talentueux. «Je ne m’imaginais pas en buteur, je pensais seulement à être champion, à gagner la Ligue des champions, ce que j’ai réussi» en 2015, a déclaré Suarez lors de la cérémonie de remise du trophée, organisée à Barcelone. «J’ai des équipiers qui me facilitent les choses mais je ne vais pas m’enlever tout le mérite, parce qu’il faut le faire, être là où il faut être» pour marquer autant, a-t-il ajouté.

Luis Suarez a terminé meilleur buteur du Championnat d’Espagne la saison dernière avec 40 buts. Il a donc terminé premier de ce classement en Europe, devançant l’Argentin Gonzalo Higuain (Naples, 36 buts) et le Portugais Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 35 buts). C’est la deuxième fois que l’Uruguayen décroche le Soulier d’or après 2013-2014, année où il avait inscrit 31 buts avec Liverpool et sacré ex-aequo avec Ronaldo.