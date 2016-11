Réagissez

- Patrick Hickey autorisé à quitter le Brésil

Le président du Comité olympique irlandais Patrick Hickey, accusé de revente illégale de billets pour les JO-2016, a été autorisé par un tribunal brésilien à quitter le pays moyennant le paiement d’une caution de 1,5 million de reals (435 000 dollars). Selon un communiqué des autorités judiciaires de l’Etat de Rio, la juge Juliana Leal de Melo a décidé de rendre son passeport à M. Hickey, 71 ans, afin qu’il puisse suivre un traitement médical à l’étranger.

Arrêté le 17 août, il avait été libéré de prison le 29 août et séjournait depuis dans un luxueux hôtel de Rio de Janeiro. Mais il a dû remettre son passeport, avec interdiction de quitter le territoire brésilien. Patrick Hickey est accusé d’avoir participé à un réseau de revente illégale de billets des JO de Rio, réseau qui aurait généré une recette d’au moins 10 millions de reals (3 millions de dollars) selon la police brésilienne.

- Barcelone le club le mieux payé du monde

En signant un contrat de sponsoring avec le groupe japonais Rakuten, le FC Barcelone sera le club le mieux payé de la planète. Le Barça touchera 55 millions d’euros par an entre 2017 et 2021. C’est plus que les 54 millions perçus par Manchester United avec Chevrolet. Suivent Chelsea (Yokohama Rubber/44 millions), le Bayern Munich (Deutsche Telekom/35 millions) et le Real Madrid (Fly Emirates/30 millions).

- Le PSG préfère la Tunisie à Algérie

Pressenti pour effectuer un stage de préparation en Algérie, précisément au CTN de Sidi Moussa, le PSG a finalement opté pour la Tunisie. Le regroupement hivernal de l’équipe est prévu pour le début de janvier prochain. C’est ce qu’a confirmé L’Equipe et RMC. Les joueurs de la capitale française livreront un match amical, le 4 janvier 2017, face au Club Africain. Le PSG avait sous la coupe de l’ancien coach Laurent Blanc pour habitude d’effectuer des stages au Qatar.

- La Bolivie fait appel de ses deux défaites sur tapis vert

La Bolivie a fait appel de la sanction de deux défaites sur tapis vert infligée par la FIFA pour avoir aligné un joueur inéligible lors de deux matches des qualifications pour le Mondial 2018, a indiqué la Fédération bolivienne (FBF). Cette sanction a coûté quatre points à la Bolivie, qui s’était imposée 2-0 face au Pérou et avait fait match nul 0-0 avec le Chili début septembre. La FBF «a présenté un recours contre les décisions de la commission de discipline de la FIFA concernant le cas de Nelson Cabrera», écrit-elle dans un communiqué transmis à l’AFP.