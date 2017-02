Réagissez

- Les deux AG de la Confédération africaine à Zéralda

La Confédération africaine d’haltérophilie tiendra, du 27 février au 1er mars prochains à l’AZ Hotels de Zéralda son assemblée général ordinaire et élective. C’est la Fédération algérienne d’haltérophilie qui chapeaute cette élection avec le concours du ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité olympique algérien.

Il faut noter que ces deux assemblées seront rehaussées par la présence du président de la Fédération internationale d’haltérophilie, le Hongrois Tamas Ajan, le secrétaire général de la FIH, le Chinois Ma Wengvang et le secrétaire général de la Fédération asiatique d’haltérophilie, le Kazakh Omar Mustafin.

- Tennis : Kerber rechute face à Kasatkina

Angelique Kerber, n°2 mondiale, s’est inclinée pour la deuxième fois de l’année face à la Russe Daria Kasatkina, hier dès son entrée en lice au 2e tour du tournoi de Doha, où son statut de tête de série l’exemptait du 1er tour. Kasatkina, 19 ans, s’est imposée 6-4, 0-6, 6-4 face à Kerber qu’elle avait déjà battue le mois dernier 7-6 (7/5), 6-2 au tournoi de Sydney. «Bien sûr, c’est toujours difficile de rejouer après une longue période d’inactivité», a déclaré Kerber, qui n’avait plus joué depuis le 22 janvier et son élimination en huitièmes de finale de l’Open d’Australie à Melbourne.

«Mais je ne me sentais pas au mieux aujourd’hui. J’essaie de trouver mon rythme, mais ça n’était pas mon jour et elle a bien joué», a poursuivi la championne. L’année commence difficilement pour Kerber : élimination prématurée lors d’un Open d’Australie dont elle était la tenante du titre, perte de la place de n°1 mondiale au profit de l’Américaine Serena Williams, gagnante de cet Open, avant cette disparition d’entrée à Doha.

- Nesta Carter veut récupérer sa médaille

L’athlète jamaïcain Nesta Carter veut récupérer sa médaille d’or dans le relais 4X100 m remporté aux JO de Pékin en 2008. Pour ce faire, il a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de sa disqualification prononcée le 25 janvier par le Comité International olympique (CIO). Elle est la conséquence du résultat de la réanalyse de ses échantillons d’urine prélevés à l’époque selon de nouvelles techniques.

Elles ont révélé la présence de méthylhexanamine, un stimulant interdit. A la suite de cette disqualification, la Jamaïque a perdu sa médaille d’or ainsi que les trois autres relayeurs : Usain Bolt (qui ne compte plus que 8 titres olympiques), Asafa Powell et Michael Frater. Le TAS n’a pas encore annoncé la date de l’examen de cet appel.

- Minima «revus à la baisse» pour l’athlétisme français

La Fédération française d’athlétisme a décidé d’imposer des minima moins élevés que pour Rio 2016. Satisfaite des six médailles rapportées des Jeux de Rio, la Fédération française d’athlétisme a décidé d’alléger ses minima pour les Mondiaux de Londres d’août prochain. La FFA impose des modalités de sélections — dans l’ensemble — moins élevées que celles nécessaires pour participer à la dernière olympiade brésilienne. Seuls le 3000m steeple féminin (9’32’’60 contre 9’34’’ pour Rio 2016) et le saut en longueur féminin (6m75 contre 6m70) voient leur minima rehaussés par l’instance.