- CS Constantine : les Sanafirs à la recherche du successeur de Gomes

Le CS Constantine, qui se trouve sans entraîneur depuis le départ du coach franco-portugais Didier Gomes da Rosa, est à la recherche de son successeur en prévision de la suite du parcours. L’intérim du coach Karim Khouda n’a pas duré et les négociations avec le Français Roger Lemerre n’ont pas abouti. Ce dernier est reparti après un bref séjour et une seule séance. Les dirigeants constantinois ont estimé que les exigences financières de l’ancien champion d’Europe en 2000 avec la France sont trop excessives.

C’est ainsi qu’ils se sont rabattus sur un entraîneur local. Le choix n’est pas encore fait, mais ce sera entre Kheireddine Madoui, Meziane Ighil, Rachid Bouarrata ou Adel Amrouche, a-t-on appris dans l’entourage du club du vieux Rocher. La décision finale sera prise demain (samedi), soit après le match que disputera l’équipe aujourd’hui face au CR Belouizdad au stade du 20 Août 1955. Le CSC, qui sera dirigé à l’occasion par le duo Brahimi-Bousaada, occupe actuellement la 6e place au classement de la Ligue 1 avec 8 points.

- RC Arbaâ : Lafri, 3e entraîneur

Le RC Arbaâ, relégué la saison passée en Ligue 2, est en train de vivre le même scénario avec l’instabilité de l’encadrement technique. Une instabilité qui influe directement sur le rendement de l’équipe qui n’arrive plus à redresser la barre. L’entraîneur engagé, Mustapha Sebaâ, n’a pas tenu longtemps. Il a été remplacé cette semaine par l’ancien international, Hocine Yahi, mais ce dernier a fini par jeter l’éponge après deux séances d’entraînement seulement, estimant que les dirigeants n’ont pas tenu leurs engagements.

La dernière défaite de l’équipe face au Paradou AC (2-1) a compliqué davantage la situation des camarades de Hocine Achiou. Après le départ précipité de Yahi, la direction du club de la Mitidja vient d’engager officiellement l’entraîneur Fawzi Lafri, dans l’espoir de permettre à l’équipe de retrouver son équilibre. Cependant, la mission du nouvel entraîneur risque de ne pas être facile, même s’il n’entamera son travail que lundi prochain, car ce week-end l’équipe «Ezzarga» affrontera dans un chaud derby de la Mitidja l’USM Blida, au stade Mustapha Tchaker.

- Affaire MCM - CRBT : match perdu pour les deux équipes

La commission de discipline de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) a tranché hier dans l’affaire du match MC Mekhadma - CR Beni Thour, joué vendredi 30 septembre et arrêté avant son terme suite à un envahissement de terrain, en décidant match perdu par pénalité aux «deux clubs fautifs». Outre cette sanction, le MC Mekhadma a écopé également d’une amende de 70 000 DA, plus 4 matchs à huis clos dont 2 avec sursis «pour envahissement de terrain par ses supporters, entraînant l’arrêt définitif de la partie», indique la Ligue nationale de football amateur (LNFA) sur son site officiel.

Le club devra aussi s’acquitter d’une autre amende de 40 000 DA pour «mauvaise organisation de la rencontre». Pour sa part, le CR Beni Thour s’en est sorti avec une amende de 70 000 DA, plus 4 matchs à huis clos et 2 avec sursis «pour envahissement de terrain par ses supporters entraînant l’arrêt définitif de la partie».

Une autre amende de 50 000 DA à cette formation «pour le déploiement de banderoles floquées par ses supporters», précise la même source. L’arbitre de ce derby comptant pour la 4e journée du championnat d’Algérie de DNA (groupe Centre) avait dû interrompre les débats à la 86e minute de jeu à cause d’un envahissement de terrain par les supporters du CRBT dont l’équipe menait au score (1-0), suite à un penalty sifflé pour les locaux.

- Stage pour les entraîneurs de handball en Serbie

Le stage de formation organisé par Pro Organisation au profit des entraîneurs de handball aura lieu finalement à Belgrade (Serbie) du 4 au 10 décembre prochain. Ce cycle de mise a niveau qui sera encadré par des experts internationaux (EHF) sera axé sur de formation des jeunes. A la fin, les stagiaires bénéficieront d’un diplôme remis par la Faculté des Sports de Belgrade, de la Fédération de handball de Serbie, ainsi que par Europe Hand Ball Fédération (EHF). Dans le but d’obtenir toutes les informations relatives à cette formation, les candidats sont priés de transmettre leurs demandes par e-mail à l’adresse suivante : contact@prorganisation.com

- Ouled El Houma : finale interquartiers à Béchar

La finale de la coupe d’Algérie interquartiers de football 2016 organisée sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l’Association Ouled El Houma et la Direction générale des sports du MJS est dédiée à la mémoire du regretté Abderrahmane Soukhane, ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN des années 1958/1962. Cette finale est prévue le 27 octobre dans la wilaya de Béchar. A cette occasion, Abderrahmane Bergui, président de l’Association Ouled El Houma, animera une conférence de presse sur le sport de proximité et le phénomène de la violence dans les stades.