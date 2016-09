Réagissez

- Football : L’école de Haï Cité Petit veut faire mieux

Avec un effectif de 150 joueurs dans les catégories poussins, débutants, benjamins et minimes, l’école de football de Cité Petit, à Oran, espère faire de bons résultats pour cette nouvelle saison sportive, malgré un très bon palmarès pour l’année 2015-2016. Le seul handicap, a relevé son président et entraîneur Benherich Djelloul, «est le manque de terrain et surtout l’absence des jeunes cadets». Il lance alors un appel au directeur de la DJS pour l’autoriser à disposer d’une équipe dans cette catégorie.

En plus des entraînements des jeunes et leur initiation à la pratique du football en particulier et du sport en général, l’EFCPO assure dans le cadre de son plan d’action annuel des formations ainsi que des recyclages pour ses jeunes adhérents. Pour les rencontres amicales et entraînements, ils doivent se rendre au terrain de football du quartier de Choupot pour partager cet espace avec d’autres équipes relevant des associations sportives. Pour cette nouvelle saison, en plus de leur invitation par un club français, le staff technique de l école prépare un ambitieux programme de compétitions pour la fête du 1er Novembre, en plus des tournois et championnats. Ces rencontres seront intégrées au calendrier de la Ligue oranaise de football, souligne-t-on.

- MC Saïda : Soucis financiers et malaise au sein du CSA

Le club professionnel de football de la ville des Eaux, en l’occurrence le MC Saïda, évoluant en seconde division, s’est incliné sur le score étriqué d’un but à zéro lors de son déplacement face au MCE Eulma. Pourtant le MCS a fait une bonne préparation en remportant tous les matchs de préparation lors des joutes amicales, hormis le dernier match où il s’est incliné sur le score de 2 buts à 1 face au CRB Ben Badis (Sidi Bel Abbès).

Pour Mellah Mustapha, un supporter des plus férus: «Nous n’avons pas d’argent, le Mouloudia n’a pas de sponsors. Nous allons jouer le maintien avec une place honorable. Et si les résultats sont bons, on verra.» Le Mouloudia a joué son premier match en l’absence du président Belahcene Belhezil, parti en pèlerinage à La Mecque.

Les joueurs n’ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois et menacent de recourir à la grève s’ils ne sont pas payés ces jours-ci. L’APC de Saïda a reporté les délibérations à maintes reprises et le temps presse pour les associations qui doivent activer. «Tout retard est pénalisant», diront les présidents des associations concernées, l’assemblée générale est prévue pour le 19 septembre. Pour leur déplacement à El Eulma, les dirigeants ont été contraints à l’emprunt et à la cotisation.