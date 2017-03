Réagissez

- MOB : La direction veut récupérer Péterongal

Le Franco-tchadien, Morgane Péterongal, qui avait quitté le club l’année dernière pourrait bien faire son retour au club ces jours-ci. La direction compte le faire revenir pour continuer la saison avec le MOB et probablement donner un plus à l’équipe qui se trouve confrontée à une situation délicate : dernière place au classement. Le joueur, qui se trouve sans club, s’entraine avec une équipe de quatrième division française. Son agent devrait rendre la réponse ces jours-ci.

Il est à signaler que le joueur en question se trouve toujours lié avec le MOB. Sur un autre volet, le président Farid Hassissen devait rencontrer les joueurs hier, pour évoquer le problème de primes et ce, afin d’espérer motiver ses joueurs à faire le plein lors des matches à venir et réussir à atteindre l’objectif assigné.

- JSMB : Les Béjaouis sous pression

Les supporters se sont déplacés avant-hier en stade de l’Unité maghrébine de Bejaia pour demander des explications et afficher leur mécontentement envers les joueurs, après la défaite concédée face au CA Bordj Bou Arréridj, vendredi dernier. D’ailleurs, les fans ont réclamé le départ du président du CSA, Zahir Guellati et le retour de Hafidh Tiab.

Les joueurs ont été interpellés par les supporters afin qu’ils réagissent lors de leur déplacement à Saida. Sur un autre volet, le staff technique de la JSMB sera confronté à un problème, celui des absences puisque pas moins de six joueurs seront out pour le match face au MC Saida pour des raisons diverses. Il s’agit de Boumechra, Bensaha, Drifel, Ounas (blessés), ainsi que Rebouh et Rait (suspendus).

- Coupe d’Algérie : Pas de finale le 1er mai

La finale de la coupe d’Algérie de football, étroitement liée, depuis quelques années, à la date symbolique du 1er Mai, risque, une fois n’est pas coutume, de ne pas se disputer à la date prévue. En effet, bien que le choix de la date de la finale relève du ressort exclusif des services de la présidence qui a érigé la date du 1er Mai comme une règle, le calendrier politique risque de faire donc déroger la coutume. La cause : les élections législatives programmées pour le 4 mai, soit trois jours après la date initiale de la finale de la coupe d’Algérie 2017.

A cet effet, le responsable de la LFP, Mahfoud Kerbadj écarte d’ores et déjà l’idée de programmer cette finale le 1er mai, en précisant qu’il soumettra une nouvelle date pour les services de la présidence, seuls habilités à arrêter une date définitive. Pour rappel, les rencontres des quarts de finale de la coupe d’Algérie 2017 sont programmées pour le 31 de ce mois.