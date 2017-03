Réagissez

- Basket-ball : La séance du TAS prévue le 20 mars



Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a programmé sa séance pour l’étude des recours concernant les élections de la fédération algérienne de basket-ball pour lundi 20 mars, a tenu à indiquer Adjerime Makhloufi, candidat non-élu lors du scrutin du 25 février dernier et signataire de la lettre de protestation. Le recours en question porte sur des incohérences ou entorses à la réglementation pour ce qui est de trois des membres élus. Le premier est un président de ligue de wilaya dont le mandat a été remis en cause par la DJS.

Le deuxième est un secrétaire général de ligue de wilaya, qui a accepté le poste de DTR (Directeur technique régional). Il ne peut donc cumuler des mandats, électif et exécutif. Et le troisième membre vient d’une autre fédération qui n’a rejoint un club de basket-ball que depuis quatre mois, alors que les statuts exigent une année d’exercice.

Il faut souligner, en dernier lieu, que c’est Ali Slimani qui a été élu à la tête de la fédération de basket-ball, à l’issue de l’AGE qui a eu lieu le 25 février dernier. Les membres du bureau exécutif sont Mehdi Djeroudi, Kamel Astouati, Mohamed Boulefroug, Lyes Achour, Mohamed-Cherif Marouani, Hachemi Hadj Hammiche, Nourdine Zoughbi et Bachir Habib. Fairouz Dih et Houria Aït Ali Slimane ont été élues d’office.

- MJS : Stage pour les jeunes talents

Profitant de la trêve scolaire du printemps, le ministère de la Jeunesse et des Sports organise du 18 au 31 mars 2017, le 4e camp d’entraînement au profit des jeunes talents sportifs. Ce regroupement, qui entre dans le cadre de la préparation des prochains Jeux africains de la jeunesse d’Alger en 2018, réunira 568 jeunes sportifs, représentant 21 disciplines. 82 entraîneurs et 39 encadreurs médicaux seront mobilisés lors de ce 4e camp d’entraînement, organisé à travers neuf sites, à savoir les écoles sportives, les unités d’hébergement des OPOW, le centre Ghermoul et Tikijda.