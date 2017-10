Réagissez

- Transfert : Djebbour à Marseille-Consolat

L’ancien international algérien Rafik Djebbour, 33 ans, s’est engagé avec le club français de National 1 de Marseille-Consolat. Il arrive libre après une dernière expérience en Grèce où il a effectué l’essentiel de sa carrière. Le petit club marseillais, qui vit dans l’ombre de l’OM, a recruté durant la trêve internationale deux joueurs d’expérience, puisqu’il a également engagé, outre l’Algérien, le Marocain Karim Aït-Fana. Les deux joueurs se sont engagés pour deux ans avec l’actuel 12e du National 1, qui compte 8 points en 8 journées.

Djebbour (33 sélections) reste sur deux expériences en Grèce, à l’AEK Athènes puis à l’Aris Salonique. Formé à Auxerre, avant de passer par la Belgique, la Turquie, l’Angleterre ou encore Chypre, l’ex-buteur de l’Olympiacos n’a plus évolué en France depuis 2004 et son départ de l’AJA.

- Portugal : Brahimi forfait pour le prochain match de Porto

Convoqué pour le déplacement au Cameroun dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, Yacine Brahimi a déclaré forfait pour le match des Verts. Le milieu offensif s’est déplacé au Centre technique national de Sidi Moussa pour faire constater sa blessure, avant d’être libéré par le staff de l’EN. Le joueur de Porto, qui souffre d’une lésion au muscle ischio-jambier, effectuera des tests demain afin d’évaluer la durée de son indisponibilité.

Il est d’ores et déjà acté que le milieu offensif ne sera pas en mesure de disputer le prochain match de son équipe en coupe du Portugal face au Lusitano GC Évora. L’entraîneur des Dragons, Sergio Conceiçao, espère toutefois récupérer son international algérien pour la rencontre de Champions league en déplacement chez les Allemands de Leipzig le 17 octobre prochain (J3).

- JS Kabylie : Jean Yves Chay de retour !

Le technicien français Jean Yves Chay est le nouvel entraîneur de la Jeunesse sportive de Kabylie (Ligue 1 Mobilis), a appris l’APS, mardi, du directoire du ce club de football. Chay (69 ans) est attendu mercredi à Oran. Il assistera au match USM Bel Abbès- JS Kabylie comptant pour la 6e journée de Ligue 1 Mobilis programmée pour jeudi au stade 25 Février, a indiqué Nassim Ben Abderrahmane à l’APS.

Le technicien français prendra effectivement ses fonctions dimanche prochain, a ajouté Ben Abderrahmane, qui a expliqué que le directoire de la JSK pense que Jean Yves Chay, qui été entraîneur des Canaris entre 2003 et 2006, va apporter beaucoup à la JSK, notamment un projet de jeu précis.

- Real Madrid : nouvelles précisions sur ce gardien pisté par Zidane...

Si la saison de l’Athletic Bilbao avait bien débuté avec 7 victoires pour ses 9 premiers matchs, les Basques sont aujourd’hui dans le dur et n’ont remporté aucune de leurs six dernières rencontres. Les hommes de José Angel Ziganda sont en plein doute, d’autant plus qu’une rupture d’un ligament croisé du genou vient d’être diagnostiquée à Iker Muniain.

Pour ne rien arranger, le flou persiste sur l’avenir de Kepa Arrizabalaga, gardien de 23 ans pisté par le Real Madrid. Marca a d’ailleurs apporté de nouvelles précisions sur ce dossier. Selon le quotidien espagnol, la prolongation de Kepa Arrizabalaga avec l’Athletic Bilbao serait ainsi encore loin d’être actée.

Les conditions proposées par le club basque, à savoir un salaire annuel inférieur à 3 M€ et une clause libératoire de 75 M€, soit plus que celles d’Aymeric Laporte et Iñaki Williams alors que les deux joueurs ont un salaire avoisinant les 5 M€, ne trouveraient pas de réponse favorable du côté du jeune Espagnol pour le moment.