Réagissez

- La sélection algérienne de volley en stage…

L’équipe nationale seniors hommes a entamé mercredi un stage de préparation à Alger, et ce, jusqu’au 16 août, en vue du Championnat d’Afrique des Nations prévu du 17 au 24 août au Congo, a indiqué la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) sur son site internet. Treize joueurs prennent part à ce stage. Il s’agit de Bouyoucef Sofiane, Abiayad Mohamed Walid, Abdellah Chaouche Zaki, Ould Cherchali Islam, Hosni Sofiane, Achouri Lyes, Mahdjoubi Toufik, Kerboua Ahmed Amir, Soualem Billal, Oumesaad Mohamed Amine, Aïd Zakaria, Dekkiche Ayyoub et Dalli Fayçal.

La sélection est encadrée par un staff technique composé de trois entraîneurs, en l’occurrence Ikhedji Mouloud (entraîneur en chef), Benkortbi Sid Ali (entraîneur-adjoint/statisticien) et Taguia Alaeddine (entraîneur-adjoint /préparateur physique). Selon la même source, les entraînements des «Verts» se déroulent à l’INFS/STS de Aïn Benian (Alger) et à la salle omnisports de Bou Ismaïl, dans la wilaya de Tipasa.

- Mondial 2017 : Les volleyeurs des U23 débutent face à la Russie...

La sélection algérienne de volley-ball des moins de 23 ans (U23), logée dans le groupe B du Mondial 2017 de la catégorie prévu du 18 au 26 août au Caire (Egypte), débutera la compétition face au tenant du titre, la Russie, le 18 août à 16h (heure algérienne). Outre l’Algérie et la Russie, la poule B regroupe également l’Iran, la Turquie, la Chine et l’Argentine, alors que le groupe A est composé de l’Egypte (pays organisateur), de la Pologne, du Japon, du Brésil, de Cuba et du Mexique.

Pour leurs autres matchs de poule, les Algériens seront confrontés à l’Argentine, le 19 août à 16h30, l’Iran le 20 août à 19h, la Chine le 21 août à 14h et la Turquie (vice-championne du monde) le 23 août à 19h. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront aux demi-finales prévues le 24 août.

- Les volleyeuses algériennes se préparent à Béjaïa

La sélection nationale seniors de volley-ball (dames) se trouve depuis lundi en stage à Béjaïa pour la préparation du prochain Championnat d’Afrique des Nations, prévu du 7 au 14 octobre à Yaoundé (Cameroun), a indiqué jeudi la Fédération algérienne (FAVB) sur son site internet. L’effectif compte dans ses rangs 20 volleyeuses.

Il s’agit de Celia Bourihane, Chanez Ayadi, Melissa Kasri, Nawel Hammouche, Dallel Marwa Achour, Zahra Guimour, Bakhta Rabah Mazari, Chahla Benmokhtar, Nadira Aït Oumghar, Kahina Chettout, Fatma Zohra Bensalem, Kahina Bounser, Latifa Atzi, Yasmine Abderrahim, Amira Sadi, Wissam Dali, Fahima Brahmi, Kahina Bendjelili, Laâdja Bendahmane et Amel Zaïdi. Le staff technique est composé de Nabil Tennoun (entraîneur en chef) et Fayçal Gharzouli (entraîneur-adjoint). Selon la même source, les entraînements se déroulent à la salle OPOW de Béjaïa, et ce, jusqu’au 17 août.

- Handball (U19) : Algérie – Chili ce matin

La sélection algérienne de handball des U19, drivée par l’entraîneur Abdelkrim Bechkour, jouera ce matin, à Tbilissi, en Géorgie, son troisième match de la poule B, à partir de 9h face au Chili. Les deux équipes restent sur deux revers de suite. L’Algérie a été battue par le pays organisateur, la Géorgie, 28-24, et l’Allemagne, mercredi, 19-37. Le Chili a été défait par l’Allemagne 22-39 et l’Islande 22-27. Aujourd’hui, il s’agira pour les deux équipe de remporter leur premier succès dans cette compétition. A rappeler que les quatre premiers de chaque poule se qualifient au tour suivant.