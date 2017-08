Réagissez

- Casoni nouvel entraîneur du MCA

Le Français Bernard Casoni est devenu depuis mercredi soir le nouvel entraîneur du MC Alger, vice-champion d’Algérie de football. A la recherche d’un entraîneur après le départ de Kamel Mouassa et les refus de l’Egyptien Hassan Shehata et de l’Espagnol Fernando Vasquez, le MCA a jeté son dévolu sur l’ancien sélectionneur de l’Arménie, qui a débarqué à Alger mercredi en fin de journée. Après avoir négocié avec le directeur général du Doyen, Kamel Kaci-Saïd, les termes de son contrat, Casoni (55 ans) a paraphé son bail qui le liera avec le MCA, en présence du président du conseil d’administration de la SSPA/MCA, Zaïd Laâdj.

Au cours de sa carrière d’entraîneur, Casoni a dirigé plusieurs clubs, que ce soit en France (Marseille, Bastia, Auxerre ou encore Lorient qui l’a limogé après la relégation de l’équipe en Ligue 2 à l’issue de la saison 2016-2017), ou à l’étranger (en Tunisie, notamment avec l’ES Sahel, le Stade Tunisien et le Club Africain).

Il a eu aussi une courte expérience en Hongrie avec le FC Videoton qui l’a renvoyé pour mauvais résultats et a réalisé deux accessions de suite avec Evian : d’abord en Ligue 2 française en 2010, puis en Ligue 1 en 2011. Comme joueur, il a notamment été trois fois champion de France avec Marseille en 1991, 1992 et 1993 et remporté la Ligue des champions d’Europe avec les Phocéens en 1993 contre Milan.

Le MCA est toujours en course en Coupe de la Confédération africaine (CAF) où il va affronter le Club Africain de Tunis en septembre prochain dans le cadre des quarts de finale. Les coéquipiers de la nouvelle recrue Sofiane Balegh (ex-USM Bel Abbès) se sont envolés mercredi en France pour un stage de 12 jours à Vichy (165 km de Lyon) au cours duquel 3 à 4 matchs amicaux sont au programme.

- Revanche des U-18 face à l’Arabie Saoudite

La sélection algérienne de football des moins de 18 ans (U-18) s’est imposée devant son homologue d’Arabie Saoudite (3-0) en match amical préparatoire disputé mercredi à Tunis, en vue des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 des U-20. Quatre petites minutes de jeu ont suffi au joueur du Paradou AC, Adam Zorgane, pour ouvrir la marque.

Vingt minutes plus tard, le jeune Oussama Bachir Khennit de la JSM Skikda a aggravé le score, avant que Zorgane ne se distingue de nouveau en inscrivant le troisième but pour son équipe, le deuxième à son actif. Une belle revanche donc pour les jeunes «Verts» qui se sont vu infliger une lourde défaite par cette équipe saoudienne (5-1) lundi dernier lors du premier match amical.

- Marquez accusé de liens avec un cartel de drogue

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi des sanctions à l’encontre de la star du football mexicain, Rafael Marquez, capitaine de l’équipe nationale lors de quatre Coupes du monde, suspecté de liens avec un vaste réseau de trafic de drogue au Mexique. Rafael Marquez fait partie d’une liste de 22 Mexicains et 42 «entités», sanctionnés pour avoir participé au trafic de drogue mis en place par Raul Flores Hernandez, homme d’affaires et chef présumé du réseau, a indiqué le Trésor américain dans un communiqué.