- Brahimi à la Madjer

Marginalisé par son coach, Nuno Espirito Santo, Yacine Brahimi avait été titularisé lors du dernier match de la Ligue des champions du groupe G ayant opposé, mercredi soir, le FC Porto à Leicester, déjà qualifié. C’était un match important pour les Portugais, qui se sont imposés par 5 à 0 devant l’équipe anglaise remaniée. Le numéro 8, l’Algérien Yacine Brahimi, a inscrit le troisième but de son équipe, juste avant la pause, d’une talonnade.

Il a imité ainsi le légendaire numéro 8, Rabah Madjer, qui avait inscrit en finale de Coupe d’Europe des clubs champions de 1987 le premier but face au Bayern Munich sous les couleurs du même FC Porto. Sur Beinsport, le consultant Daniel Bravo avait bien précisé que la talonnade Madjer était plus difficile à réaliser, surtout que le joueur était à l’arrêt. On ajoutera en plus qu’il y avait un défenseur derrière lui et que c’était une finale de la plus prestigieuse compétition européenne.

- Leekens veut aller le plus loin possible au Gabon

Dans l’entretien accordé à Jeune Afrique, le sélectionneur national, Geoges Leekens a déclaré qu’il veut aller le plus loin possible dans la compétition. Même s’il ne mentionne pas l’objectif de décrocher le titre, il affirme : «Je joue pour gagner. Nous irons au Gabon avec l’objectif d’aller le plus loin possible.» Et d’ajouter : «Notre réussite passera par une très bonne préparation. Par une implication totale, de tous les instants.» Le coach belge n’a pas enterré l’espoir du Mondial, en déclarant : «La qualification pour la Coupe du monde 2018 est encore possible.»