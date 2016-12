Réagissez

- JO-2024 : Les 3 villes candidates pourraient présenter leur projet en avril

Les trois villes candidates à l’organisation des Jeux olympiques 2024, Budapest, Los Angeles et Paris, pourraient finalement être autorisées à présenter leur projet en avril lors de la convention SportAccord à Aarhus, au Danemark, a-t-on appris hier auprès du CIO. «La question d’une présentation aux Fédérations internationales lors de la convention SportAccord est actuellement discutée en interne», a-t-on appris auprès d’une porte-parole du CIO.

Dans un premier temps, le CIO, évoquant la volonté de limiter les dépenses de chaque candidature, avait indiqué qu’il n’y aurait pas de présentation des projets pour les JO-2024 lors de cette convention qui se tient chaque année et réunit l’ensemble des fédérations sportives internationales et de nombreux membres du CIO.

La prochaine convention SportAccord se tiendra à Aarhus du 2 au 7 avril. Si cette présentation est autorisée, il s’agira de l’avant-dernière avant celle des membres du CIO en juillet prochain à Lausanne. L’élection de la ville hôte est prévue en septembre à Lima lors de la 130e session du CIO. Une présentation des trois projets par les villes candidates a déjà eu lieu à la mi-novembre à Doha, à l’occasion de l’assemblée générale des Comités nationaux olympiques (ACNO).

- Tennis : La famille Foura remporte le tournoi de Zéralda...

34 familles ont répondu présent à la 12e édition du tournoi des familles de tennis, organisé sur les courts de Zéralda par la Midoun Tennis Academy. Le principe de cette compétition est que chaque enfant de cette école fasse équipe avec un de ses proches parents pour jouer contre une autre famille.

Pour cette édition, c’est la famille Foura qui a remporté le trophée devant la famille Azzoug. Les vainqueurs remportent un trophée imposant, qu’il doivent remettre en jeu chaque année. C’est Inès Ibbou et son frère qui mènent au classement avec 3 titres devant les familles Rakem et Saker avec deux titres. A la fin, les coachs Zine El Abiddine et Walid Midoun ont remercié les parents et leurs enfants qui ont participé avec plaisir à ce tournoi et fait preuve de fair-play.

...La justice belge a ouvert 18 dossiers de fraudes

Après l’Espagne, c’est au tour de la Belgique de s’intéresser au dossier des matchs truqués dans le tennis. Le quotidien La Dernière Heure a révélé que la justice belge a ouvert 18 dossiers de fraudes présumées sur le circuit secondaire, impliquant 48 suspects et des centaines de paris émis depuis la Belgique sur des matchs truqués.

- La Ligue de diamant change de format

La Ligue de diamant changera de format dès la saison prochaine. Désormais, l’une des compétitions phares de l’IAAF (Fédération internationale d’athlétisme) se déroulera sous forme de championnat. Les athlètes devront ainsi engranger des points dans les 12 meetings sous le label «Ligue de diamant» pour tenter de se qualifier pour les deux finales, prévues le 24 août à Zurich et le 1er septembre à Bruxelles, qui serviront à déterminer le vainqueur dans chacune des 32 disciplines de l’athlétisme.