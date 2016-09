Réagissez

- Exclue de Rio, la Russie organise sa propre compétition

Stars de la pop russe en live, discours de Vladimir Poutine lu par le ministre des Sports... Privée des Jeux paralympiques de Rio, la Russie a organisé sa propre compétition dont la cérémonie d’ouverture, mercredi, coïncidait avec celle des Jeux officiels. Dans une grande salle de concert de Moscou, la sélection paralympique russe au grand complet a défilé devant quelques milliers de spectateurs, avant que le ministre russe des Sports, Vitali Moutko, ne lise un message de soutien de Vladimir Poutine. «L’événement grandiose d’aujourd’hui, c’est un hommage solennel à nos sportifs dont le travail acharné et le courage, la foi en eux-mêmes et en leurs capacités est un exemple stimulant», a écrit le président russe dans ce message.

Les épreuves sportives, organisées hier et demain, seront réparties sur plusieurs sites de la banlieue de Moscou et les médaillés, parmi 263 athlètes dans 18 disciplines recevront les mêmes récompenses que s’il s’agissait d’une médaille obtenue aux Jeux paralympiques. Entre les vedettes de la pop russe se succédant sur scène, sur fond d’hymne national et de levée du drapeau russe, Vitali Moutko a dit «regretter (...) ces difficultés temporaires», ajoutant être sûr que «le retour de la Russie dans la grande famille paralympique sera effectif bientôt.»

- Ryan Lochte suspendu dix mois

Le nageur américain Ryan Lochte, au cœur d’une rocambolesque affaire de vraie-fausse agression durant les JO-2016 de Rio, a écopé d’une suspension de dix mois de la part du Comité olympique américain (Usoc), rapporte la presse américaine. Selon le quotidien USA Today citant, sans la nommer, une personne proche du dossier, Lochte, 32 ans, est suspendu jusqu’en juin 2017. Il sera également privé des Championnats du monde 2017 qui auront lieu à Budapest. Le Comité olympique américain, joint par l’AFP, n’a pas souhaité confirmer cette information.

- Les jeunes handballeurs des Verts visent le mondial

Deux jours après leur défaite contre la Tunisie (23-27), les handballeurs algériens des moins de 19 ans joueront aujourd’hui devant la RD Congo pour le compte de la 3e place du Championnat d’Afrique des nations de handball qui s’achève aujourd’hui à Bamako (Mali). Lors cette rencontre décisive, les cadets algériens, qui ont occupé la première place de la poule A, visent la victoire synonyme de qualification au prochain Championnat du monde qui aura lieu en Italie.